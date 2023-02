La Chine se précipite pour limiter les retombées d’un ballon espion présumé

Commentez cette histoire Commenter

Pékin a offert samedi une réfutation modérée de la décision de Washington de retarder une visite de haut niveau après la découverte d’un ballon espion chinois présumé planant au-dessus des États-Unis, faisant dérailler les efforts récents de la Chine pour réparer sa relation bilatérale la plus importante. Quelques heures avant que le secrétaire d’État américain Antony Blinken ne décolle, Washington a reporté le voyage, affirmant qu’il “ne serait pas approprié” après la découverte du dirigeable flottant à environ 60 000 pieds au-dessus du centre des États-Unis.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré samedi dans un communiqué que la présence d’un dirigeable chinois dans l’espace aérien américain était “complètement un accident” et causée par des vents d’ouest faisant dévier le ballon de sa trajectoire. Il a réitéré les affirmations selon lesquelles le ballon était destiné à la recherche scientifique telle que la collecte de données météorologiques, et a accusé “certains politiciens et médias américains” de profiter de la situation pour discréditer la Chine, qui “s’y oppose fermement”.

Le ministère aussi a déclaré que Pékin et Washington n’avaient jamais officiellement annoncé les plans de la visite de Blinken. “Les informations que les États-Unis publient [related to this visit] est leur affaire, et nous respectons cela », a-t-il déclaré.

Blinken devait rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping lors du voyage, et bien que peu de résultats concrets soient attendus, les responsables des deux côtés espéraient qu’il entamerait le processus de plafonnement des tensions sur des questions telles que Taiwan, les sanctions américaines visant les entreprises technologiques chinoises, les droits de l’homme et L’amitié de la Chine avec la Russie. Ce voyage contribuerait à ouvrir la voie à une visite potentielle de Xi aux États-Unis lorsque San Francisco accueillera une réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique en novembre.

L’incident à la veille d’une réunion aussi critique soulève des questions quant à savoir s’il s’agissait d’un accident ou d’un effort délibéré de Pékin pour envoyer un message à Washington. Dans les deux cas, c’est un revers pour le leadership chinois.

Le voyage retardé intervient après des semaines d’efforts des responsables chinois pour ralentir la spirale descendante des relations américano-chinoises alors que Pékin tente de réhabiliter son image mondiale et de relancer son économie après près de trois ans de politiques anti-covid paralysantes et de diplomatie stridente de « guerrier loup ». .

“Du point de vue des hauts dirigeants chinois, ils n’auraient pas voulu perturber le processus d’assouplissement des relations avec les États-Unis car cette année est une année très importante pour la Chine pour relancer l’économie”, a déclaré Zhao Minghao, professeur à l’Institut. d’études internationales à l’Université Fudan de Shanghai. “Il ne sert à rien que la Chine sabote le processus.”

“Je pense que le ministère des Affaires étrangères doit vraiment ressentir la douleur”, a-t-il déclaré, notant que le département aurait déjà fait de vastes préparatifs pour la visite.

Les visites précédentes en Chine de responsables américains ont également été entachées de gestes provocateurs. En 2011, quelques heures avant de recevoir le secrétaire à la Défense Robert Gates à Pékin, l’Armée populaire de libération a organisé un vol d’essai d’un nouvel avion de chasse furtif. Lorsque les responsables américains ont soulevé la question avec le président de l’époque, Hu Jintao, le dirigeant et sa suite ont semblé pris au dépourvu.

“Cela suggère qu’il y a au moins un manque de coordination quelque part au sein du gouvernement”, a déclaré Jacob Stokes, chercheur principal du programme de sécurité indo-pacifique au Center for a New American Security think tank. “Ils se sont soit fait prendre la main dans le pot à biscuits avec quelque chose d’embarrassant et de provocateur extérieur à un moment où le signal du haut était de prendre une position plus légèrement plus modérée.”

“Si la Chine essaie d’envoyer un message avant la réunion, elle a des moyens de le faire où elle aurait beaucoup plus de contrôle”, a-t-il ajouté.

Pour certains, le ballon est une métaphore de la fragilité des relations américano-chinoises, l’incident ne faisant qu’aggraver la méfiance entre les deux parties.

“La relation est encore très délicate après des années de tension accumulée”, a écrit Rorry Daniels, directeur général de l’Asia Society Policy Institute à New York. “Je pense que les deux parties veulent continuer à travailler en vue d’une réunion, mais il est important dans cet État fragile de la relation que les États-Unis prennent le temps de bien faire les choses.”

Vendredi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que Blinken serait prêt à se rendre à Pékin “dès que les conditions le permettront”.

Le chef des affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a déclaré vendredi à Blinken par téléphone que Pékin “n’accepte aucune spéculation et aucun battage publicitaire sans fondement”, selon un communiqué publié par Pékin. Wang a également appelé les deux parties à “communiquer, éviter les erreurs de jugement, gérer et contrôler les différences”.

La bévue du ballon peut donner à Washington plus de poids si et quand une visite se produit.

“La question la plus intéressante est maintenant de savoir si cette erreur ouvre un levier aux États-Unis pour renégocier la visite, et si les États-Unis sont suffisamment habiles pour utiliser ce levier à bon escient”, a déclaré Neysun Mahboubi, chercheur à l’université de Pennsylvanie. Centre d’étude de la Chine contemporaine.

En Chine, la couverture de la saga des ballons a été relativement modérée, les médias publics tels que le tabloïd Global Times accusant les politiciens américains de « médiatiser » l’incident. Plus tôt dans la semaine, un article du Global Times affirmait que les affirmations selon lesquelles de tels ballons seraient envoyés de la Chine aux États-Unis étaient « absurdes ». Samedi, cet article semblait avoir été supprimé.

Les internautes du service de microblogging Weibo ont plaisanté en disant qu’une lanterne pour le Festival des lanternes chinoises de ce mois-ci avait volé trop loin. “Désolé pour ça”, a écrit l’un d’eux. “Bonne fête des lanternes.”

Pei-Lin Wu à Taipei a contribué à ce rapport.