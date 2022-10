La Chine se précipite pour contrôler les nouveaux cas de Covid à travers le pays

Les mesures font suite à une semaine de vacances pour la fête nationale qui s’est terminée vendredi, au cours de laquelle “la situation globale de Covid en Chine semble s’être considérablement détériorée”, ont déclaré lundi l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, et une équipe.

Mardi, de nombreuses écoles de la ville de Xi’an, dans le centre de la Chine, ont annulé les cours en personne pour la plupart des élèves, selon un média local. Un hashtag sur les fermetures soudaines était l’un des éléments les plus tendance sur Weibo, la plate-forme chinoise de médias sociaux de type Twitter.

Les revenus du tourisme intérieur pendant les vacances ce mois-ci – le dernier jour férié chinois de l’année – se sont élevés à 287,21 milliards de yuans (40,45 milliards de dollars), selon le ministère chinois de la Culture et du Tourisme. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année dernière et reste bien en deçà des niveaux de 2019, a indiqué le ministère.

La Chine continentale a signalé lundi 427 nouveaux cas symptomatiques de Covid dans plus de 20 régions provinciales du pays. En ajoutant les infections sans symptômes, le nombre quotidien de cas a dépassé les 2 000 et provenait de presque toutes les 31 régions de niveau provincial.

La moyenne mobile sur sept jours des infections à Covid transmises localement avec des symptômes a plus que doublé, passant de 136 le 1er octobre à 305 le 9 octobre, ont déclaré les analystes de Nomura.

Le rapport a souligné le verrouillage depuis le 4 octobre d’une ville touristique populaire du sud de la province du Yunnan, l’interdiction imposée par le Xinjiang aux personnes de quitter la région en raison d’une épidémie locale de Covid et le verrouillage de la ville de Haikou dans la province de Hainan le 6 octobre.

Cela contraste avec une augmentation des voyages à l’étranger alors que Hong Kong, Taïwan, le Japon et la Corée du Sud ont rejoint d’autres pays pour assouplir les règles de quarantaine et de dépistage des virus.

Les exigences strictes en matière de dépistage des virus et le risque de ne pas pouvoir rentrer chez eux ont découragé les voyages intérieurs longue distance sur le continent.

Ce mois d’octobre est une période particulièrement sensible politiquement pour la Chine en tant que président Xi Jinping devrait consolider son pouvoir lors d’une réunion clé du Parti communiste chinois au pouvoir la semaine prochaine.

Avant ce congrès, les autorités du gouvernement central ont affirmé leur politique dynamique de zéro Covid dans un article publié lundi dans le journal du parti, le Quotidien du Peuple.

La chaîne de télévision publique CCTV a résumé l’article dans son programme d’information nocturne en soulignant la nécessité d’une approche encore plus ciblée pour contrôler Covid.

“Nous devons rester vigilants contre la propagation de la pandémie, surmonter la pensée paralysée, la lassitude de la guerre, une mentalité de prendre des risques et une attitude de détente – et faire consciencieusement le travail de prévention et de contrôle de la pandémie”, a déclaré le diffuseur, selon à une traduction CNBC du chinois.