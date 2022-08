La Chine se plaint que les États-Unis ne sévissent pas contre les “voyous anti-chinois” devant l’ambassade

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Parti communiste chinois demande aux États-Unis de prendre des mesures pour mettre fin aux manifestations en cours devant l’ambassade du pays.

Les médias d’État en Chine se sont plaints de harcèlement devant l’ambassade du pays aux États-Unis, affirmant que le gouvernement devait intervenir dans les tensions diffuses.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine a répondu à la question du média d’État CGTN sur la situation, qualifiant les manifestants de “voyous anti-Chine”.

“Sur une longue période, encouragés et organisés par les forces anti-chinoises, certains voyous anti-chinois ont harcelé l’ambassade de Chine aux États-Unis à divers endroits”, a déclaré le porte-parole de l’ambassade de Chine. “Ils ont constamment attaqué la Chine et le Parti communiste chinois à grande échelle, insultant et intimidant le personnel de l’ambassade, fabriquant et diffusant de la désinformation, et même recourant à la violence.”

LA CHINE RENOUVELLE LES EXERCICES MILITAIRES AUTOUR DE TAIWAN AU MILIEU DE LA VISITE SURPRISE DES LÉGISLATEURS AMÉRICAINS

La déclaration a poursuivi : « Leurs actions ont gravement porté atteinte à l’image et à la dignité de la Chine, ont considérablement perturbé le fonctionnement normal de l’ambassade et ont posé de graves menaces pour la sécurité de l’ambassade et de son personnel.

Les responsables chinois ont fréquemment utilisé le langage de l’offense et de l’insulte dans les commentaires étrangers sur le pays.

Le porte-parole de l’ambassade a ensuite exigé que les États-Unis répriment légalement les manifestations au nom de la “dignité” et de la “sécurité” du personnel.

“La partie chinoise a déposé des représentations sévères auprès de la partie américaine à de nombreuses reprises. Mais ces voyous anti-chinois n’ont pas été arrêtés, mais sont devenus encore plus imprudents”, a déclaré le porte-parole. « La partie chinoise exige que la partie américaine mette sérieusement en œuvre le Convention de Vienne sur les relations diplomatiqueset adopter des mesures efficaces pour protéger la dignité et la sécurité de l’ambassade de Chine et de son personnel. »

LES LÉGISLATIFS AMÉRICAINS VISITENT TAIWAN DANS UN VOYAGE NON ANNONCÉ SUR LES TALONS DE NANCY PELOSI TROUBLE

La Chine et les États-Unis ont connu une escalade des tensions depuis la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur l’île de Taiwan.

Le gouvernement chinois, via son département du ministère des Affaires étrangères et les médias gérés par l’État, a félicité les talibans pour avoir fourni une “meilleure sécurité” aux Afghans tout en fustigant les États-Unis à l’occasion du premier anniversaire de la prise de contrôle du pays par les talibans.

“Les Afghans bénéficient d’une meilleure sécurité sous le régime des talibans, mais les défis économiques et de gouvernance sociale demeurent”, a titré le journal d’information Global Times, géré par le gouvernement chinois. publié lundi le premier anniversaire de la prise de contrôle officielle de l’Afghanistan par les talibans après le retrait chaotique et meurtrier des États-Unis.

L’article affirme également que le pays a connu une “réduction de la violence” depuis le changement de pouvoir de l’année dernière, ce qui a “permis à Kaboul de maintenir le fonctionnement de base de la vie urbaine”.

