La Chine se plaint à l’ambassadeur de Corée du Sud après que Séoul a convoqué l’envoyé de Pékin

BEIJING (AP) – Un responsable chinois a déposé une plainte auprès de l’ambassadeur de Corée du Sud en Chine, dans un mouvement de tit-for-tat après que l’envoyé de Pékin en Corée du Sud a été convoqué la semaine dernière pour ses commentaires accusant Séoul de pencher vers les États-Unis.

Le ministre adjoint des Affaires étrangères Nong Rong a exprimé son mécontentement face à la réponse de Séoul à la rencontre de la semaine dernière entre l’ambassadeur chinois Xing Haiming et un chef de l’opposition sud-coréenne, selon un communiqué publié dimanche par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Nong a déclaré qu’il était du devoir de Xing de rencontrer différentes personnes en Corée du Sud et il espérait que Séoul réfléchirait aux relations entre les deux pays et travaillerait avec la Chine pour promouvoir des relations saines et stables, ajoute le communiqué.

La querelle diplomatique entre la Chine et la Corée du Sud survient au milieu d’une concurrence féroce entre Washington et Pékin pour l’influence mondiale.

La Corée du Sud, dont l’économie dépend fortement des exportations de puces de mémoire informatique et d’autres produits technologiques, a du mal à trouver un équilibre entre les États-Unis, son allié militaire depuis des décennies, et la Chine, le plus gros acheteur de ses produits.

Vendredi, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chang Ho-jin, a averti Xing de ses propos « insensés et provocateurs » tenus lors d’une rencontre avec le chef du Parti démocrate sud-coréen Lee Jae-myung, un rival clé du président conservateur Yoon Suk Yeo.

Lors de la réunion de la semaine dernière, Xing a accusé le gouvernement de Yoon de se pencher excessivement vers l’allié de Séoul, les États-Unis, et de nuire à ses relations avec la Chine.

Xing a déclaré que la Corée du Sud était entièrement responsable des « nombreuses difficultés » dans les relations bilatérales, citant son déficit commercial croissant avec la Chine, qu’il a attribué aux efforts de « déchinaisation », faisant apparemment référence aux actions des entreprises sud-coréennes pour déplacer leurs chaînes d’approvisionnement. loin de la Chine.

Ses commentaires ont rapidement suscité la colère de Séoul, qui a accusé Xing de violer les protocoles diplomatiques et d’interférer avec la politique intérieure sud-coréenne.

