Washington a décrit le sommet du Groupe des Sept à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, comme une opportunité de renforcer le soi-disant « système international fondé sur des règles » – une affirmation que la Chine conteste.

« Nous croyons toujours que les pays, grands ou petits, forts ou faibles, pauvres ou riches, sont égaux et que les affaires mondiales doivent être gérées par le biais de la consultation de tous les pays. L’époque où les décisions mondiales étaient dictées par un petit groupe de pays est révolue depuis longtemps », a déclaré samedi un porte-parole de l’ambassade de Chine à Londres en réponse à la rhétorique venant de Cornouailles.

L’ambassade a noté que la seule organisation mondiale légitime « ordre » est basé sur le droit international soutenu par l’ONU, et non sur le « un soi-disant système et ordre prôné par une poignée de pays ». Pékin soutient « véritable multilatéralisme » fondée sur les principes d’égalité de traitement et de coopération, et rejette le « pseudo-multilatéralisme » qui ne sert que les intérêts d’un « petite clique », a ajouté le porte-parole.

Le groupe de démocraties riches a utilisé le sommet pour cibler les initiatives économiques chinoises. Samedi, les alliés ont dévoilé un projet d’infrastructure, appelé « Reconstruire mieux pour le monde » qui vise à concurrencer le réseau de transport Belt and Road de Pékin, d’une valeur de mille milliards de dollars. Le groupe a également discuté de la manière dont il pourrait réduire la dépendance économique vis-à-vis de Pékin.

La Chine a accusé Washington de « confrontation attisée » en essayant de rallier les pays du G7 pour former un front uni contre Pékin.

Essayer de « rassembler » sur Pékin échouera, a déclaré jeudi le ministère des Affaires étrangères du pays, appelant à « objectif et rationnel » approche des relations internationales.

La Chine a longtemps soutenu que l’influence de Washington sur les affaires mondiales diminuait. Le Global Times, financé par l’État chinois, a fait valoir dans un éditorial au début du mois que le monde « le centre de gravité économique et politique s’est déplacé vers l’est », notant que même les alliés européens se détournent progressivement de la position intransigeante des États-Unis sur Pékin.

