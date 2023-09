La Chine se moque de Taïwan pour ses efforts visant à participer à l’Assemblée générale de l’ONU

La Chine s’en est pris jeudi à Taïwan et, indirectement, aux États-Unis, suite à la tentative de participation de l’île autonome à l’Assemblée générale des Nations Unies, alors que les dirigeants du monde se réunissent à New York la semaine prochaine pour le conclave annuel.

Mais Washington est tenu par la loi de soutenir la capacité de défense militaire de Taiwan et par sa politique visant à renforcer la présence élargie de Taiwan dans les domaines de la santé mondiale, de la prévention du crime et de la lutte contre la criminalité. aviation – des objectifs auxquels Pékin s’oppose.

Ces propos acerbes interviennent alors que la Chine envoie des signaux mitigés sur son soutien aux organisations mondiales, même si elle s’efforce de bloquer l’implication de Taiwan. Des rapports suggèrent que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, pourrait ne pas participer à l’assemblée.

De plus, plus tôt ce mois-ci, le président chinois Xi Jinping s’est retiré du sommet du Groupe des 20 en Inde. Et la question reste de savoir si Xi participera à la réunion de coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco en novembre.

Le bureau de Zhang n’a pas immédiatement répondu à une demande de clarification sur les actions ou événements récents taïwanais auxquels il faisait référence – bien que, compte tenu de la stratégie taïwanaise consistant à repousser les limites, les candidats ne manquent pas.

Fin août, le ministère des Affaires étrangères de Taiwan a condamné la Chine pour sa stratégie internationale de confinement à l’égard de l’île.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pourrait ne pas participer à l’Assemblée générale de l’ONU. Photo : AFP

Il a également critiqué l’ONU pour avoir cédé à la pression de Pékin et a appelé l’ONU à : cesser d’exclure les 23 millions d’habitants de Taiwan du système international ; faciliter la paix dans le détroit de Taiwan ; permettre à Taipei de participer aux réunions et activités pertinentes ; et mettre fin à sa « politique discriminatoire » envers les détenteurs de passeports taïwanais et les journalistes.

Taïwan cherche depuis longtemps à élargir son espace international, alors même que la Chine, en pleine ascension, s’efforce de réduire son champ d’action.

Suite au récent changement de reconnaissance diplomatique de Pékin par le Honduras plus tôt cette année, seuls 12 pays plus le Vatican sur 193 États membres de l’ONU entretiennent des relations diplomatiques officielles avec Taipei, contre 23 il y a dix ans.

Bien que la bataille pour la reconnaissance entre les deux rives du détroit dure depuis des décennies, la candidature de Taiwan a récemment gagné un soutien accru à Washington alors que les relations commerciales, militaires et diplomatiques entre les États-Unis et la Chine ont atteint de nouveaux plus bas.

Bien que l’île soit confrontée à un défi diplomatique, elle occupe une place importante dans le commerce, l’industrie manufacturière et les investissements en tant que l’une des plus grandes économies d’Asie, une puissance technologique et un fabricant de semi-conducteurs le plus avancé au monde.

Samedi, environ 300 sympathisants ont organisé une « Marche pour Taiwan », commençant au consulat de la République populaire de Chine dans le West Side de Manhattan et traversant la 42e rue avant de monter à bord d’un navire qui a navigué le long de l’East River devant l’ONU. Les manifestants brandissaient des banderoles et criaient « Gardez Taiwan libre » et « L’ONU pour Taiwan ».

Le Bureau économique et culturel de Taipei (Tecro) à New York, le consulat de facto de Taiwan, a manifesté son soutien à la marche, en fournissant entre autres un camion de restauration arborant le slogan « Paix mondiale pour Taiwan » qui offrait aux passants des glaces au thé au lait bouillonné.

« Taïwan ne fait pas partie, et n’a jamais fait partie de la RPC », a déclaré James Lee, directeur général de Tecro à New York, dans un communiqué.

« La réalité indéniable aujourd’hui dans le détroit de Taiwan est que la RPC et la TW sont deux entités distinctes, avec deux gouvernements distincts représentant des peuples différents. C’est également le statu quo dans le détroit de Taiwan.

Dans le cadre d’autres initiatives récentes qui ont provoqué la colère de Pékin, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a transité par les États-Unis au printemps – en route vers l’Amérique centrale – et a rencontré le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

Pékin a répondu en organisant trois jours d’exercices de préparation au combat sans précédent autour de Taiwan, envoyant des missiles survolant l’île dans les eaux proches du Japon.

Le vice-président taïwanais William Lai Ching-te, candidat à la présidence du Parti populaire démocrate (DPP) au pouvoir, a également fait escale aux États-Unis le mois dernier alors qu’il se rendait au Paraguay.

Les candidats à la présidence taïwanaise visitent traditionnellement les États-Unis en tant que candidats. Mais dans la danse diplomatique entre Washington, Pékin et Taipei, la visite de Tsai était un transit « privé » non officiel, selon la Maison Blanche.

Le Wall Street Journal a rapporté, citant des sources, que le vice-président chinois Han Zheng assisterait à l’assemblée générale la semaine prochaine à la place de Wang, qui y avait assisté en 2022. Xi s’est adressé virtuellement à l’assemblée depuis la Chine en 2021.

Pékin est particulièrement contrarié par le parti indépendantiste DPP, en tête dans les sondages, préférant au cours des dernières décennies le Kuomintang, le parti d’opposition le plus favorable à Pékin.

Le candidat du KMT Hou Yu-ih, maire de New Taiwan, entame un voyage de huit jours aux États-Unis que son bureau a qualifié de « voyage de dialogue et d’approfondissement de l’amitié ».

L’ambassadeur Zhang a déclaré que la « soi-disant participation internationale » de Taiwan visait à renforcer la campagne électorale du DPP et à soutenir « la stratégie de certaines forces extérieures visant à utiliser Taiwan pour contenir la Chine ».

Au cours de la semaine des dirigeants de l’Assemblée générale, des dizaines de monarques, présidents, premiers ministres et ministres des Affaires étrangères descendent à New York – le président américain Joe Biden est prévu mardi et mercredi –, bloquant la circulation et créant d’énormes défis de sécurité pour le service de police de la ville.

De l’extérieur, le ministère taïwanais a déclaré qu’il prévoyait quatre événements parallèles autour du rassemblement axés sur la sécurité régionale, le développement durable, la santé publique et la technologie.

Il a également envoyé une délégation législative à New York – comprenant plusieurs représentants ayant pris part à la marche de samedi – et solliciterait le soutien des délégations sympathisantes de l’ONU.

« La soi-disant participation de Taiwan à l’ONU est un faux récit de part en part », a rétorqué Zhang. « Quelles que soient les excuses utilisées, la soi-disant participation de Taiwan à l’ONU ne réussira pas. »