La Chine se joint aux États-Unis avec l’atterrissage réussi du rover Zhurong

La Chine est devenue le deuxième pays au monde à faire atterrir avec succès un rover sur Mars après que son engin Zhurong ait atterri sur la planète rouge.

Nommé d’après le dieu chinois du feu, Zhurong était à bord du vaisseau spatial Tianwen-1 qui a été lancé depuis le site de lancement de l’engin spatial Wenchang en Chine le 23 juillet 2020. Il est entré sur l’orbite de Mars en février avant d’atterrir finalement vers 19h18 HAE vendredi. .

Il a fallu plus de 17 minutes après que le rover a ouvert ses panneaux solaires et son antenne pour que les signaux traversent la distance entre Mars et la Terre, selon l’Associated Press.

La Chine rejoint les États-Unis en tant que pays qui ont réussi à faire atterrir un rover sur Mars. Une mission américaine a atterri pour la première fois sur la planète en 2004 et a les rovers Curiosity et Perseverance sur Mars.

L’Union soviétique a posé une sonde sur Mars, mais le vaisseau spatial a échoué quelques minutes plus tard. L’Agence spatiale européenne a fait s’écraser deux vaisseaux spatiaux lors de tentatives d’atterrissage sur la planète.

Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA, a félicité l’Administration spatiale nationale chinoise sur Twitter.

« Félicitations à l’équipe # Tianwen1 de la CNSA pour l’atterrissage réussi du premier rover d’exploration de Mars en Chine, #Zhurong! Avec la communauté scientifique mondiale, j’attends avec impatience les contributions importantes que cette mission apportera à la compréhension de l’humanité de la planète rouge », a-t-il tweeté .

Le rover chinois passera environ 93 jours sur Mars (environ 90 jours sur Terre) à arpenter une zone de la planète connue sous le nom d’Utopia Planitia, la même zone sur laquelle Perseverance a atterri en février. Le but est d’examiner la composition de Mars et les traces de glace d’eau. Le rover a à peu près la taille d’une petite voiture et dispose d’un radar pénétrant dans le sol, d’un laser et de capteurs pour mesurer l’atmosphère et la sphère magnétique.

Le président chinois Xi Jinping, dans une lettre de félicitations à l’équipe de la mission, a qualifié l’atterrissage de «étape importante dans le voyage d’exploration interplanétaire de notre pays, réalisant le saut de la Terre-Lune au système planétaire et laissant la marque des Chinois sur Mars pour le première fois. … La patrie et les gens se souviendront toujours de vos exploits exceptionnels!

Le débarquement est l’une des nombreuses missions que le pays espère accomplir. La Chine a commencé à construire une station spatiale. Une partie de la station a été lancée avec succès en avril, mais la Chine a semé la panique il y a une semaine lorsque des débris d’une fusée a volé de manière incontrôlable vers la Terre, s’écrasant dans l’océan Indien.

Contribuer: The Associated Press

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter: @jord_mendoza.