La Chine se concentre sur l’effondrement d’un condo à Miami alors que les catastrophes se déroulent dans son pays

Ryan Hass, chercheur principal à la Brookings Institution spécialisé en Chine, a déclaré qu’il avait été surpris par l’insensibilité des hauts responsables chinois dans leurs remarques sur la catastrophe de Surfside. Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, et l’ouragan Katrina en 2005, les dirigeants chinois ont été parmi les premiers à présenter leurs condoléances aux États-Unis, a-t-il déclaré. La réaction de Hua et d’autres, a-t-il ajouté, semble refléter la transition plus large du pays vers une politique étrangère plus agressive.