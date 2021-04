Des experts chinois ont identifié un marché humide de Wuhan comme l’origine potentielle d’une pandémie au moins cinq ans avant l’émergence de Covid, a révélé un scientifique britannique.

Le Dr Eddie Holmes a déclaré avoir visité le marché des fruits de mer de Huanan en 2014 avec des responsables locaux de la santé qui l’ont souligné comme le genre d’endroit où un virus pourrait «se propager» des animaux aux humains.

Le marché de Huanan de Wuhan a été identifié comme le site de la première épidémie de coronavirus à la fin de 2019[/caption]

Les autorités ont fermé le marché après que des dizaines de commerçants et d’acheteurs sont tombés malades avec Covid[/caption]

Le marché – où les commerçants vendaient des mammifères vivants, des reptiles et des poissons – est devenu notoire après avoir été lié à l’épidémie initiale de coronavirus à la fin de 2019.

Le Dr Holmes, biologiste évolutionniste et virologue qui travaille maintenant à l’Université de Sydney, a déclaré qu’il y avait été emmené cinq ans plus tôt par des membres du Wuhan Center for Disease Control.

Il a dit au Daily Telegraph sa visite faisait partie d’un projet plus large de recherche de nouveaux agents pathogènes susceptibles de déclencher une pandémie.

Il a déclaré: «Le CDC de Wuhan nous a emmenés là-bas, et voici l’élément clé, car la discussion était: ‘Où une maladie pourrait-elle émerger?’

«Eh bien, voici l’endroit – c’est pourquoi j’y suis allé.

«Je suis allé sur quelques-uns de ces marchés, mais c’était un gros marché – cela ressemblait à un incubateur de maladies, exactement le genre d’endroit où l’on s’attendrait à ce qu’une maladie apparaisse.»

Le Dr Holmes a déclaré qu’il se souvenait du marché comme d’un réseau tentaculaire de rues étroites couvertes au cœur de Wuhan.

Il y avait des «caisses d’animaux sauvages empilés les uns sur les autres» comprenant des poissons, des serpents, des rongeurs et des chiens viverrins – un animal ressemblant à un renard connu pour être porteur de Covid-19.

Pendant qu’il était là-bas, il a vu un commerçant matraquer un chien viverrin à mort.

Le Dr Holmes a déclaré qu’il n’était pas sûr que le CDC de Wuhan ait renforcé la surveillance ou introduit de nouvelles mesures de sécurité dans les années qui ont suivi sa visite.

ÉPIDÉMIE

Le marché de Huanan est fermé depuis le 1er janvier de l’année dernière, un jour après que les autorités chinoises ont révélé pour la première fois des cas de «pneumonie mystérieuse» dans la ville.

Sur 41 personnes initialement hospitalisées avec la nouvelle maladie, les deux tiers travaillaient ou faisaient des emplettes au marché.

Les experts ont déclaré qu’il était probable que le virus transmis par les chauves-souris se soit propagé aux humains via une autre espèce animale qui a été vendue et abattue sur le marché.

L’épidémie a déclenché des appels à la fermeture des marchés humides dans le monde entier.

La Chine a fermé des marchés similaires à Pékin et ailleurs – mais la vente d’animaux vivants a repris quelques semaines plus tard.

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a finalement recommandé l’arrêt de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires pour éviter de futures pandémies.

C’est un revirement dramatique par rapport à la décision initiale de l’OMS de soutenir la réouverture des marchés humides controversés en mai dernier.

Une double étude OMS-chinoise publiée le mois dernier a suggéré que les marchés vendant à la fois des animaux vivants et morts étaient une source probable de maladie.

« Les animaux, en particulier les animaux sauvages, sont à l’origine de plus de 70 pour cent de toutes les maladies infectieuses émergentes chez l’homme, dont beaucoup sont causées par de nouveaux virus », a déclaré l’OMS dans un communiqué.

«Les mammifères sauvages, en particulier, présentent un risque d’émergence de nouvelles maladies.»





En février, il y a eu fureur contre un rapport de l’OMS «blanchi à la chaux» sur les origines de la pandémie de Covid.

Un panel d’experts a déclaré qu’il était peu probable que le virus Sars-CVoV-2 se soit échappé d’un laboratoire ou ait commencé sur le marché humide de Huanan.

Au lieu de cela, ils ont soutenu la théorie préférée du Parti communiste chinois selon laquelle il provenait de l’étranger sous forme de poisson congelé.

