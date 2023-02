La Chine «sauvegardera ses intérêts» après que les États-Unis aient abattu un ballon de surveillance présumé – National

La Chine a déclaré mardi qu’elle “protégeait résolument ses droits et intérêts légitimes” suite à l’abattage par les Etats-Unis d’un ballon espion chinois présumé, alors que les relations entre les deux pays se détériorent davantage.

Le ballon a incité le secrétaire d’État américain Antony Blinken à annuler une visite très attendue à Pékin cette semaine qui avait offert de légers espoirs d’amélioration des relations.

La Chine affirme qu’il s’agissait d’un ballon civil utilisé pour la recherche météorologique, mais a refusé de dire à quel département gouvernemental ou entreprise il appartient.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a réitéré mardi que le “dirigeable sans pilote” ne représentait aucune menace et était entré accidentellement dans l’espace aérien américain.

Mao a de nouveau critiqué les États-Unis pour avoir réagi de manière excessive plutôt que d’adopter une manière “calme et professionnelle”, et pour avoir utilisé la force pour faire tomber le ballon samedi dans l’océan Atlantique, juste au large des côtes américaines.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine voulait que les débris lui soient rendus, elle a seulement réaffirmé que le ballon “appartient à la Chine”.

“Le ballon n’appartient pas aux États-Unis. Le gouvernement chinois continuera à protéger résolument ses droits et intérêts légitimes”, a déclaré Mao lors d’un point de presse quotidien sans donner plus de détails.





L’attitude de Pékin s’est considérablement durcie après une réponse initiale étonnamment douce vendredi, dans laquelle il a décrit la présence du ballon comme un accident et a exprimé son “regret” pour le ballon étant entré aux États-Unis.

Les déclarations ultérieures sont devenues plus fermes, sur le même ton que celui utilisé pour affronter les États-Unis sur les problèmes commerciaux de Taïwan, les restrictions technologiques et la revendication de la Chine sur la mer de Chine méridionale. La Chine affirme avoir déposé une plainte officielle auprès de l’ambassade des États-Unis à Pékin, accusant Washington d’avoir “manifestement exagéré et gravement violé l’esprit du droit international et des pratiques internationales”.

Les développements récents ont mis à nu la nature extrêmement fragile de ce que beaucoup espéraient être une rivalité économique, politique et militaire gérable.

Les tensions américano-chinoises ont suscité une profonde inquiétude à Washington et parmi nombre de ses alliés. Ils craignent qu’un conflit pur et simple n’ait un fort impact négatif sur l’économie mondiale, en particulier depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, sur laquelle la Chine s’est largement rangée du côté de Moscou.

Des ballons soupçonnés ou confirmés d’être chinois ont été repérés au-dessus de pays allant du Japon au Costa Rica. Les médias taïwanais ont rapporté que de mystérieux ballons blancs avaient été repérés au-dessus de l’île au moins trois fois au cours des deux dernières années.

C’est particulièrement préoccupant parce que la Chine revendique Taiwan comme son propre territoire à placer sous son contrôle par la force si nécessaire et envoie régulièrement des navires de guerre et des avions militaires dans la zone d’identification de la défense aérienne de l’île et à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan divisant les côtés.

Sur cette photo fournie par Brian Branch, un grand ballon dérive au-dessus de la région de Kingston, en Caroline du Nord, avec un avion et sa traînée en dessous.

Brian Branch via AP



Le ministère de la Défense nationale de Taïwan n’a jamais explicitement lié les ballons à la Chine. Cependant, la récente fureur suscitée par le ballon chinois aux États-Unis a ramené l’attention sur ces mystérieuses observations.

La taille du ballon chinois aux États-Unis, ainsi que l’équipement qui y est attaché, ont tous suscité d’intenses spéculations quant à son objectif. Avec Washington, la plupart des experts en sécurité ont rejeté les affirmations de Pékin selon lesquelles le ballon était destiné à des fins météorologiques plutôt qu’à des fins d’espionnage.

Mais cela ne ressemble à aucun ballon météorologique que Cheng Ming-dian, chef du Bureau météorologique central de Taïwan, ait vu.

“Dans le monde de la météorologie, je n’ai trouvé personne qui ait vu ou entendu parler d’un ballon météorologique qui ressemble à ceci”, a déclaré Cheng.

Alors que la Chine a modéré ces derniers mois le ton abrasif de sa diplomatie, elle “poursuit toujours ces programmes stratégiques plus larges et à long terme sur les fronts économiques, technologiques et de sécurité”, a déclaré Collin Koh Swee Lean, chercheur à l’Institut de la défense et de la sécurité. Études stratégiques à la Nanyang Technological University de Singapour.

“En d’autres termes, si vous mettez de côté le changement de rhétorique, nous ne voyons en fait aucune amélioration significative dans les relations sino-américaines existantes, qui continueront d’être dominées par la rivalité”, a déclaré Koh. “Et le dernier incident de ballon espion ne semble qu’être sur le point d’élargir le schisme.”