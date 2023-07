La Chine s’appuie sur la bonne volonté de Kissinger, mais l’influence « dilue », selon un expert

La Chine a misé sur la presse positive d’une rencontre avec l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale et secrétaire d’État Henry Kissinger, espérant utiliser le face-à-face pour relancer une dynamique positive alors que les relations avec les États-Unis restent tendues.

« La Chine tendre la main à Kissinger est vraiment un signe de désespoir », a déclaré Gordon Chang, chercheur principal au Gatestone Institute et expert de la Chine, à Fox News Digital.

Kissinger n’a représenté les États-Unis ni lors de sa visite à Pékin ni lors de sa rencontre avec Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, jusqu’à la fin de l’année dernière.

Wang a parlé avec enthousiasme de Kissinger, qui a joué un rôle central dans la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine sous les administrations Nixon et Ford. Kissinger, aujourd’hui âgé de 100 ans, continue de se rendre régulièrement en Chine depuis qu’il a quitté ses fonctions.

GOP, DEM SÉNATEURS FONT ÉQUIPE AVEC BILL POUR PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES AMÉRICAINES DE LA PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE

Wang a qualifié Kissinger de « vieil ami » et a salué son « rôle irremplaçable » dans la poursuite du développement des relations entre les deux pays.

« La politique américaine envers la Chine nécessite une sagesse diplomatique à la Kissinger et un courage politique à la Nixon », a déclaré Wang, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Chang a fait valoir que Kissinger a vu son influence « diluée » et sa capacité à influencer l’élaboration des politiques américaines « très diminuée ».

« Cela ne veut pas dire que ce n’est pas du tout une influence, mais c’est pour dire que c’est certainement l’ombre d’elle-même », a déclaré Chang.

JOHN KERRY REVIENT VIDE DANS LES POURPARLERS SUR LE CLIMAT EN CHINE

« Je ne vois aucun résultat positif », a-t-il poursuivi. « Pour que Kissinger ait de l’influence, il faudrait qu’il y ait un mouvement positif de la part des Chinois, donc jusqu’à ce qu’ils soient prêts à le faire, je ne pense pas que Kissinger va vraiment faire bouger les choses. »

La Chine et les États-Unis ont vu leurs relations se détériorer au cours de l’année écoulée, en particulier après que chacun ait semblé adopter différents aspects de l’invasion de l’Ukraine : Pékin a soutenu la Russie et utilisé le conflit comme un moyen d’essayer de recentrer la dynamique internationale plus à l’est.

Les responsables chinois ont également réagi avec colère l’année dernière lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan, que Pékin revendique comme territoire chinois.

AI PRODIGY AVERTIT LES LÉGISLATIFS SUR LES AMBITIONS DE LA CHINE : « L’IA EST LE PROJET APOLLO DE LA CHINE »

Pékin a annulé ce mois-ci le voyage d’un haut diplomate européen au milieu de désaccords persistants sur une série de questions, y compris l’intention de l’Union européenne de commencer à s’approvisionner en matériaux hors de Chine – mais les responsables ont déclaré qu’ils ne voulaient pas se « dissocier » de la deuxième économie mondiale.

Wang a profité de la rencontre avec Kissinger pour souligner que les États-Unis doivent cesser d’essayer de réformer la Chine et qu’il est impossible d’encercler, de contenir ou de transformer le pays, ce que les responsables ont accusé Washington d’essayer d’orchestrer par le biais de politiques commerciales et technologiques.

Chang a fait valoir que si la Chine a décidé de soulever ce point, cela signifie « qu’elle est profondément inquiète à ce sujet ».

« Lorsque vous commencez à regarder la dynamique dans la région, ce n’est pas seulement les États-Unis », a déclaré Chang. « C’est aux Philippines, au Japon, à Taïwan, en Australie – tous ces pays arrivent à la même conclusion que la Chine est dangereuse. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ils ne partagent pas tous exactement les mêmes opinions, mais ils y évoluent tous plus ou moins », a-t-il ajouté. « Ils vont tous dans la même direction, et la Chine s’en inquiète. »

Kissinger avait dit un jour plus tôt au ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, que leurs pays devaient « éliminer les malentendus, coexister pacifiquement et éviter la confrontation ».

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.