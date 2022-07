La Chine s’apprête à lancer un module de station spatiale avec un atterrissage inconnu

Une autre grosse fusée chinoise est sur le point de décoller dimanche, et encore une fois, personne ne sait où ni quand elle tombera.

Il s’agira d’une rediffusion de deux lancements antérieurs de la même fusée, la Longue Marche 5B, qui est l’une des plus grandes actuellement utilisées et conçue pour transporter en orbite des modules massifs de la station spatiale chinoise Tiangong. Pendant environ une semaine après le lancement, les observateurs mondiaux des débris spatiaux suivront le propulseur de fusée de 10 étages et de 23 tonnes alors que des traînées de frottement de l’air le ramènent lentement vers le bas.

La probabilité qu’il frappe qui que ce soit sur Terre est faible mais nettement supérieure à ce que de nombreux experts de l’espace considèrent comme acceptable.