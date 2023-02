La Chine s’apprête à lancer son rival ChatGPT — RT World News

ERNIE Bot, programmé par le géant de la technologie Baidu, devrait être lancé le mois prochain, selon les médias chinois

Le géant chinois de la technologie Baidu se prépare à lancer son propre concurrent du chatbot ultra populaire ChatGPT d’OpenAI. Le ERNIE Bot – dérivé de «Représentation améliorée grâce à l’intégration des connaissances” – est “faire le sprint avant d’enfin aller en ligne», a déclaré mardi Baidu au média d’État chinois Global Times.

En développement depuis septembre, selon des initiés, le modèle de langage basé sur l’IA de Baidu devrait être mis en ligne le mois prochain, bien que la société ait déclaré qu’il pourrait commencer “les tests bêta plus tôt pour suivre le rythme de Google et de Microsoft.” Baidu a déclaré au Times qu’il avait accès à toute la technologie utilisée pour programmer ChatGPT lors de la création d’ERNIE.

Baidu aurait salué la création d’OpenAI comme un “jalon et tournant dans le développement de l’IA.” Cependant, le géant chinois de la technologie pourrait être mieux placé que son principal rival pour s’engager dans “traitement du langage naturel», a suggéré le Times, citant le «paires d’algorithmes massifs», le volume de données et la familiarité avec la façon dont les humains utilisent le langage que la société a accumulés au cours de plus de deux décennies d’exploitation du moteur de recherche le plus populaire de Chine.















Avec l’avantage évident de Baidu sur le marché intérieur, les créateurs d’ERNIE “se concentrera principalement sur la langue, l’environnement et le marché chinois, plutôt que sur un marché mondial“, a déclaré l’analyste de l’industrie Liu Dingding au Times. ChatGPT n’est actuellement pas disponible en Chine, mais plusieurs autres entreprises chinoises travailleraient sur leurs propres versions du chatbot AI.

ERNIE est programmé avec des techniques spécifiquement développées pour la langue chinoise, dans lesquelles les mots individuels retirés de leur contexte perdent une grande partie de leur sens. C’est donc le premier modèle de langage d’IA à interpréter le sens d’un mot en se basant non seulement sur les mots qui suivent, mais aussi sur les mots qui le précèdent. Cela a été considéré comme un développement révolutionnaire lorsqu’une version antérieure d’ERNIE a été dévoilée en 2019, le modèle linguistique prenant brièvement la première place dans un concours d’IA en cours connu sous le nom d’évaluation de la compréhension générale du langage (GLUE). ERNIE a depuis glissé à la cinquième place.

La compétence linguistique avancée de ChatGPT par rapport aux chatbots précédents lui a valu plus de 100 millions d’utilisateurs au cours des deux premiers mois depuis sa sortie. Plus tôt ce mois-ci, une université russe a demandé un accès restreint à ChatGPT après qu’un étudiant ait produit une thèse rédigée par le bot. Google devrait libérer son rival de ChatGPT, connu sous le nom de Bard, dans les prochaines semaines, tandis que le géant chinois du commerce électronique Alibaba a également annoncé qu’il lancerait un bot de type ChatGPT.