La Chine s’apprête à dominer l’approvisionnement alimentaire mondial : « La nourriture, c’est le pouvoir »

Pendant la pandémie, les Américains ont connu des pénuries alimentaires en raison de l’impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale vulnérable. Même si la situation s’est quelque peu rétablie, un autre événement mondial pourrait faire de cette expérience récente la nouvelle norme.

Deux experts mettent en garde contre une bataille qui se prépare entre les États-Unis et la Chine contrôle de l’approvisionnement alimentaire mondial pourrait devenir un tel événement.

Cette nouvelle guerre se déroule en ce moment même – sans armées ni coups de feu. C’est une lutte mondiale aux conséquences mortelles. Qui dominera l’approvisionnement alimentaire mondial ?

« La nourriture, c’est le pouvoir. Nous devons nous en souvenir. Et cela est très dangereux pour les États-Unis », a prévenu Kip Tom, ancien ambassadeur américain auprès des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Tom a expliqué que la Chine est déterminée à prendre le contrôle du continent africain. « Il ne s’agit pas d’exploitation minière ni de minéraux essentiels. Il s’agit de productivité agricole », a-t-il expliqué.

Gordon Chang, analyste chinois au Gatestone Institute, partage l’avis selon lequel la Chine a un problème alimentaire. « La pénurie alimentaire s’aggrave, l’autosuffisance et les pourcentages de nourriture destinés à la Chine diminuent sans cesse », a déclaré Chang.

C’est pourquoi cette année, les ports de Shanghai seraient sur le point de recevoir un quart de million de tonnes de nourriture en provenance d’Afrique, évaluées à plus d’un demi-milliard de dollars. L’Union africaine souhaite développer les échanges commerciaux avec Pékin et bénéficier de l’innovation chinoise pour contribuer à développer la production alimentaire à long terme.

La technologie agricole actuelle a aidé l’Afrique du Sud et le Nigeria à devenir les plus grands producteurs alimentaires du continent.

L’ambassadeur Tom a suggéré que cela avait conduit à une visite en août de diplomates chinois avec des responsables nigérians, suivie du voyage du président Xi Jinping en Afrique du Sud pour la conférence des BRICS.

« La réalité est que le Parti communiste chinois investit dans tous les pays d’Afrique dans des infrastructures et d’autres projets et s’approprie les ressources naturelles du pays », a expliqué Tom. « Mais leur objectif ultime est de faire de l’Afrique le grenier de la Chine pour nourrir ses 1,4 milliard d’habitants. »

Chang prévient que les gens devraient s’inquiéter des actions de la Chine en Afrique. « Nous devrions nous inquiéter pour les Etats-Unis », a-t-il déclaré.

Un futur conflit autour de Taïwan, ou des droits de douane et des batailles commerciales, pourraient mettre en danger l’approvisionnement alimentaire des États-Unis.

Les régimes menacés utilisent souvent la nourriture comme une arme contre leurs opposants. Au cours des années 1990, la population du Soudan du Sud a refusé d’embrasser l’islam et le gouvernement de Khartoum a riposté en leur refusant de la nourriture, provoquant la mort de nombreuses personnes de faim.

Chang prévient les Américains qu’ils auraient dû tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 en matière de pénurie alimentaire. Au même moment où les consommateurs américains ne pouvaient pas se procurer de viande dans les épiceries, le premier producteur mondial de porc, la société chinoise Smithfield Foods, expédiait du porc en Chine.

Bien que Smithfield ne soit pas une entreprise publique, Chang pense qu’elle opérait à la demande du Parti communiste chinois.

« Il devait faire ce que le parti voulait », a insisté Chang. « Il a expédié du porc vers la Chine au grand détriment des États-Unis. Nous avons donc eu un problème chez nous, tout près de chez nous. »

La Chine prend également des mesures pour réduire sa dépendance à l’égard des produits alimentaires cultivés aux États-Unis. Elle s’est tournée vers le Brésil, qui en fait le premier exportateur de produits agricoles vers la Chine, fournissant 20 % de l’approvisionnement alimentaire du pays.

Alors, que peut-on faire à court terme pour renforcer la sécurité alimentaire des États-Unis ?

L’ambassadeur Tom insiste sur le fait que le pays doit augmenter sa production alimentaire nationale et fabriquer des produits agricoles essentiels comme les engrais et autres, plutôt que de les obtenir auprès d’adversaires comme la Russie, la Biélorussie et la Chine.

« C’est un signal d’alarme, et nous pourrions être une puissance alimentaire, et nous pourrions l’utiliser d’une manière qui profite aux États-Unis et à nos amis et alliés dans le monde », a-t-il déclaré.

Chang soutient que la Chine est motivée par la doctrine du tianxia – la conviction que le PCC a le droit de tout gouverner sous le ciel et est obligé de le faire.

« La Chine essaie de dominer l’alimentation parce qu’elle veut gouverner le monde », a-t-il expliqué. « Nous devons donc comprendre le contexte de ce qui se passe et la signification de ce qui se passe. Et nous, les Américains, n’avons pas été doués pour le faire. Nous ignorons simplement ce que disent nos ennemis. Nous avons ignoré Oussama ben Laden jusqu’au 9 septembre. /11, et nous ignorons les Chinois maintenant. »

