La CHINE a déclaré que l’Amérique « ne se soucie pas des faits et de la vérité » après que Joe Biden a rouvert l’enquête sur l’origine du coronavirus.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la politique américaine était à l’origine de la nouvelle enquête lors d’un briefing quotidien.

4 La pression monte sur la Chine pour qu’elle soit ouverte au sujet de l’épidémie Crédit: AP

4 L’Institut de virologie de Wuhan cherche à repousser les allégations selon lesquelles l’installation était à l’origine de la pandémie mondiale Crédit: AFP

L’administration Biden « ne se soucie pas des faits et de la vérité, et ne s’intéresse pas non plus à une recherche sérieuse de l’origine scientifique », a-t-il déclaré.

Cela survient alors que Biden a dit aux responsables du renseignement américain de redoublent d’efforts pour enquêter sur les origines de la pandémie, y compris toute possibilité que la piste mène à un laboratoire chinois.

Ils chercheront à savoir si le virus a sauté d’un animal hôte à l’homme ou s’il a été accidentellement libéré d’un laboratoire à Wuhan, Chine.

L’administration Biden se joint maintenant à la pression mondiale sur la Chine pour qu’elle soit plus ouverte sur l’épidémie au milieu d’un examen de plus en plus minutieux de la théorie du laboratoire.

Biden a déclaré que la communauté américaine du renseignement s’est « fusionnée autour de deux scénarios probables » mais n’est pas parvenue à une conclusion définitive.

Il a révélé que deux des 18 agences de renseignement croient au lien animal, mais qu’une autre « penche davantage vers » la théorie du laboratoire.

Le président a déclaré que chacune de ces agences avait « une confiance faible ou modérée » dans sa position.

Biden a ajouté que « la majorité des éléments estiment qu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour évaluer l’un comme étant plus probable que l’autre ».

4 Chercheurs dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale Crédit: AP

4 La Chine dit que les États-Unis détournent l’attention de leurs propres échecs pandémiques Crédit: AP

L’administration Biden a passé des mois à minimiser la possibilité que le virus provienne d’un laboratoire, mais appelle maintenant la Chine à faire preuve de transparence sur l’épidémie.

Il y a des spéculations que le président espère éviter les plaintes républicaines selon lesquelles le président n’a pas été assez dur pour faire pression sur la Chine sur une prétendue obstruction.

Au début de la semaine, l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il était certain que le bogue tueur provenait d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, après qu’un rapport de bombe a déclaré que trois scientifiques étaient tombés malades au début de l’épidémie en novembre 2019.