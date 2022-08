La Chine sanctionne Pelosi

Les restrictions imposées à la présidente de la Chambre des États-Unis et aux membres de sa famille interviennent en réponse à sa visite à Taïwan

Pékin a décidé de sanctionner Nancy Pelosi et sa famille immédiate pour son voyage à Taïwan cette semaine, a annoncé vendredi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le voyage du président de la Chambre des États-Unis à Taïwan a été un «provocation flagrante” et pour cette raison, “La Chine décide d’adopter des sanctions contre Pelosi et les membres de sa famille immédiate conformément aux lois applicables» du pays, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Pelosi s’est rendu sur l’île autonome “au mépris des graves préoccupations et de la ferme opposition de la Chine”, la déclaration lue.

Sa visite “porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, porte gravement atteinte au principe d’une seule Chine et menace gravement la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan“, a-t-il ajouté.

Le mari du président de la Chambre, Paul Pelosi, qui a également 82 ans, possède une société d’investissement et de conseil en immobilier et en capital-risque basée à San Francisco. Ils ont cinq enfants, dont l’un, Christine Pelosi, 56 ans, est stratège du Parti démocrate. Leur fille cadette, Alexandra, 51 ans, est cinéaste avec plus d’une dizaine de documentaires à son actif.

Pelosi, qui occupe le troisième rang de la présidence américaine, est arrivé à Taïwan mardi soir et est reparti le lendemain, devenant le plus haut responsable américain à visiter l’île depuis 1997.

Le président de la Chambre a fait le déplacement malgré Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, appelant cette décision «dangereux et provocateur” et promettant une réponse forte.

Alors que Pelosi était encore à Taipei, les autorités chinoises ont annoncé le plus grand exercice militaire jamais organisé dans le détroit de Taiwan et imposé des restrictions commerciales sur l’île.

Les exercices militaires et les exercices de tir réel dans six zones maritimes autour de l’île ont débuté jeudi et devraient se poursuivre jusqu’à dimanche.

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Chine. Bien qu’ils reconnaissent officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant des armes à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté.