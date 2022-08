La Chine sanctionne Nancy Pelosi et intensifie les exercices militaires alors que les États-Unis qualifient la réaction de Pékin de “provocatrice” | Nouvelles du monde

La Chine a intensifié ses exercices militaires dans les eaux taïwanaises et annoncé des sanctions contre la présidente américaine Nancy Pelosi, alors que les tensions montent entre Pékin et Washington.

Le ministère des Affaires étrangères du pays a annoncé des sanctions contre Mme Pelosi aujourd’hui suite à sa visite à Taïwanqui a marqué le premier voyage d’un président de la Chambre des États-Unis sur l’île en 25 ans.

Pékin a qualifié la visite d'”ingérence grossière” dans ses affaires intérieures, tandis que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié la réponse militaire au voyage de “provocatrice flagrante”.

Image:

Les cases rouges indiquent où se déroulent les exercices militaires chinois



La visite de Mme Pelosi a incité la Chine à effectuer des exercices militaires dans sept zones autour de l’île, avec plus de 100 avions de guerre et 10 navires de guerre au cours des deux derniers jours.

Le porte-parole de la sécurité nationale américaine, John Kirby, a déclaré que l’ambassadeur de Chine avait été convoqué à la Maison Blanche pour protester contre les actions militaires du pays.

Il a ajouté que même si les États-Unis ne veulent pas de crise, ils ne seront pas dissuadés d’opérer dans les mers et le ciel du Pacifique occidental.

Des touristes assistent à des exercices militaires chinois



Taïwan défendra la sécurité nationale par une “action ferme”

Les exercices militaires ont suscité des inquiétudes à Taïwan, le ministère de la Défense ayant averti la Chine qu’elle défendrait sa sécurité nationale par une “action ferme”.

Il a ajouté que la Chine avait délibérément franchi la ligne médiane de Taiwan, qui sépare l’île autonome de la Chine.

Le vice-maréchal de l’air à la retraite Sean Bell a décrit les exercices de Pékin comme un “cercle d’acier” autour de l’île.

Il a déclaré que tout exercice dans les eaux territoriales de Taiwan pourrait être “extrêmement provocateur” en cas de problème en raison de l’utilisation d’armes réelles à proximité du continent de la nation insulaire.

La tension autour de Taïwan persiste



Alors que Taïwan se déclare un pays indépendant et démocratique avec son propre dirigeant, sa constitution, son système politique et son armée, la Chine la considère comme une province séparatiste qui finira par revenir sous son contrôle – par la force si nécessaire.

Les exercices militaires ont également perturbé les voies de navigation autour de Taïwan et les compagnies aériennes effectuant des vols à proximité et autour de l’île, obligeant certains à annuler tandis que d’autres se réorientent.

Korean Airlines et Singapore Airlines ont déclaré avoir annulé des vols à destination et en provenance de Taipei vendredi en raison des exercices, le transporteur coréen annulant également ses vols du samedi et retardant les vols du dimanche.

Les images du service de suivi des vols FlightRadar24 montrent des vols en direct évitant les sept zones où se déroulent des exercices militaires.