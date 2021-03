Personnes et institutions sanctionnées par la Chine Le ministère chinois des Affaires étrangères a imposé des sanctions à neuf personnes et à quatre institutions britanniques qui avaient « répandu de manière malveillante des mensonges et de la désinformation ». Les neuf Britanniques sont: Lord David Alton

Le député conservateur Iain Duncan Smith

Président de la commission des affaires étrangères Tom Tugendhat

La baronne travailliste Helena Kennedy

Avocat Geoffrey Nice

Joanne Nicola Smith Finley

Le député conservateur Neil O’Brien

Le député conservateur Tim Loughton

Le député conservateur Nusrat Ghani Les quatre institutions britanniques sont: Le groupe de recherche sur la Chine

La Commission des droits de la personne du Parti conservateur

Tribunal ouïghour

Chambres du tribunal d’Essex

La Chine a frappé aujourd’hui quatre institutions britanniques et neuf personnes, dont l’ancien dirigeant de la conservation Iain Duncan Smith, avec des sanctions en réponse à des mesures similaires du Royaume-Uni concernant le traitement des personnes au Xinjiang.

Cela survient quatre jours après que la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et l’Union européenne ont imposé des sanctions à des responsables chinois jugés responsables d’atteintes aux droits humains dans le territoire autonome du nord-ouest du pays.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé un ensemble d’interdictions de voyage et de gel des avoirs contre quatre hauts fonctionnaires et le Bureau de la sécurité publique du Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC PSB).

Il a déclaré que les abus contre les musulmans ouïghours étaient «l’une des pires crises des droits de l’homme de notre temps» et que la communauté mondiale «ne peut pas simplement détourner le regard».

Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aujourd’hui que la décision de M. Raab était « basée sur rien d’autre que des mensonges et de la désinformation, enfreint de manière flagrante le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, interfère grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine et porte gravement atteinte aux relations sino-britanniques ». Le ministère a déclaré qu’il avait sanctionné neuf personnes et quatre institutions britanniques «qui diffusent de manière malveillante des mensonges et de la désinformation».

M. Duncan Smith, le député conservateur Neil O’Brien, Lord David Alton, les députés conservateurs Tim Loughton et Nusrat Ghani, la baronne du travail Helena Kennedy, l’avocat Geoffrey Nice, Joanne Nicola Smith Finley et le président de la commission des affaires étrangères Tom Tugend qui étaient les neuf personnes sanctionné.

En réponse à cette décision, Mme Ghani a déclaré ce matin à l’émission Today de BBC Radio 4: « C’est un appel au réveil pour tous les législateurs démocratiques et les démocraties. »

Les quatre groupes britanniques sanctionnés étaient le China Research Group, créé par un groupe de députés conservateurs; la Commission des droits de la personne du Parti conservateur; groupe de recherche indépendant Uyghur Tribunal; et Essex Court Chambers, un cabinet d’avocats qui a également décrit les politiques chinoises à l’égard des minorités du Xinjiang comme des crimes contre l’humanité et un génocide.

Un porte-parole du ministère a déclaré: « À partir d’aujourd’hui, il est interdit aux personnes concernées et aux membres de leur famille immédiate d’entrer sur le continent, à Hong Kong et à Macao en Chine, leurs biens en Chine seront gelés et les citoyens et institutions chinois affaires avec eux ».

La Chine a frappé des institutions et des députés britanniques, dont l’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith (photographié à la Chambre des communes en décembre dernier) avec des sanctions en réponse à des mesures similaires du Royaume-Uni concernant le traitement des personnes au Xinjiang

Le ministère a déclaré qu’il « se réservait le droit de prendre de nouvelles mesures » et qu’il avait convoqué l’ambassadrice du Royaume-Uni en Chine, Caroline Wilson, « pour présenter des représentations solennelles, exprimant une ferme opposition et une forte condamnation ».

En annonçant ses sanctions lundi, M. Raab a déclaré à la Chambre des communes que le contrôle de l’État au Xinjiang était systémique.

« Plus d’un million de personnes ont été détenues sans procès, il y a des allégations répandues de torture et de viol dans les camps, sur la base des témoignages de première main de survivants », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr que toute la Chambre se joindra à moi pour condamner ces violations effroyables des droits de l’homme les plus élémentaires. »

L’UE avait précédemment annoncé ses propres sanctions, Pékin ayant répondu en les dénonçant comme « basées sur rien d’autre que des mensonges et de la désinformation » et en ciblant ses propres mesures sur 10 personnes – dont cinq députés européens – et quatre institutions.

Le moment de l’annonce de M. Raab est venu alors que le gouvernement était sous pression pour adopter une position plus ferme sur Pékin.

Le gouvernement était confronté à une éventuelle révolte conservatrice avec des députés d’arrière-ban prêts à soutenir un amendement au projet de loi sur le commerce visant à empêcher les ministres de signer un accord avec les pays impliqués dans le génocide.

Des militants et des experts des droits des Nations Unies affirment qu’au moins un million de musulmans ont été détenus dans des camps au Xinjiang.

Les militants et certains politiciens occidentaux accusent la Chine de recourir à la torture, au travail forcé et aux stérilisations.

La Chine a nié à plusieurs reprises toutes les accusations d’abus et affirme que ses camps offrent une formation professionnelle et sont nécessaires pour lutter contre l’extrémisme.

Un porte-parole du ministère a déclaré: «La Chine est fermement déterminée à sauvegarder sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement, et avertit la partie britannique de ne pas aller plus loin dans la mauvaise voie. Sinon, la Chine fera résolument de nouvelles réactions ».

Hier, la télévision d’État chinoise a appelé au boycott de la chaîne de vente au détail suédoise H&M alors que Pékin s’en prenait à des marques étrangères de vêtements et de chaussures à la suite de la décision de lundi des 27 pays de l’UE, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada d’imposer des sanctions financières et de voyage à quatre responsables chinois. blâmé pour les abus au Xinjiang.

Le coton et d’autres produits agricoles constituent une composante majeure de l’économie locale dans le Xinjiang, vaste mais peu peuplé.

Des entreprises allant de Nike à Burberry qui ont une présence bien établie en Chine ont également été ciblées en ligne, certaines célébrités chinoises annonçant qu’elles rompaient des accords d’approbation avec certaines entreprises.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine et les nationalistes nominalement indépendants opérant principalement en ligne ont une longue histoire d’attaques contre des entreprises étrangères et même des pays entiers considérés comme insultant la dignité nationale de la Chine ou portant atteinte aux intérêts fondamentaux du pays.

Le géant sud-coréen de la vente au détail Lotte a vu ses activités en Chine détruites après avoir fourni des terrains pour un système de défense aérienne américain auquel Pékin s’opposait, tandis que les relations avec la Norvège avaient été tendues pendant des années après l’attribution du prix Nobel de la paix à l’écrivain pro-démocratie Liu Xiaobo, qui est décédé dans une prison chinoise en 2017.