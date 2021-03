Vendredi, la Chine a imposé des sanctions à plus d’une douzaine d’individus et d’entités britanniques pour ce qu’elle qualifie de « mensonges et de désinformation » sur le Xinjiang, dans un coup de fouet après que le Royaume-Uni et l’Union européenne aient sanctionné des responsables chinois pour violations des droits de l’homme dans la région.

Le ministère chinois des Affaires étrangères dit dans un communiqué que les sanctions s’appliquent à quatre entités et à neuf personnes, dont cinq parlementaires. Il est désormais interdit aux personnes concernées et aux membres de leur famille immédiate d’entrer sur le continent chinois ainsi qu’à Hong Kong et Macao et les citoyens ou organisations chinoises ne sont pas autorisés à faire des affaires avec eux.

« Le Royaume-Uni a imposé des sanctions unilatérales à des personnes et entités chinoises concernées, invoquant les soi-disant problèmes des droits de l’homme au Xinjiang », a déclaré le ministère.

« Cette décision, basée sur rien de mensonges et de désinformation, enfreint de manière flagrante le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, interfère grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine et sape gravement les relations sino-britanniques », a-t-il ajouté.

Le ministère a également déclaré qu’il avait convoqué l’ambassadeur britannique en Chine pour protester.

Sir Iain Duncan Smith, député, a déclaré sur Twitter qu’il porterait les sanctions comme « un insigne d’honneur ».

Parmi les autres personnes ciblées figurent les députés Tom Tugendhat, Neil O’Brien, Tim Loughton, Nusrat Ghani; ses pairs David Alton, Helena Kennedy; ainsi que l’avocat David Alton et l’universitaire Joanne Nicola Smith Finley.

Les entités citées sont le China Research Group, la Commission des droits de l’homme du Parti conservateur, le Tribunal ouïghour et les tribunaux d’Essex.

Ils rejoignent les 10 individus et quatre entités européens déjà frappés par les sanctions chinoises plus tôt cette semaine alors que la dispute diplomatique au Xinjiang s’intensifie.

Pékin est accusé de graves abus envers les Ouïghours et d’autres groupes minoritaires musulmans, y compris la détention arbitraire de masse, la torture, l’endoctrinement politique forcé et le travail forcé dans des camps de concentration d’environ 1 million de personnes.

Plus tôt cette semaine, l’UE et le Royaume-Uni ont tous deux imposé des sanctions à la Chine à propos du Xinjiang. Il s’agissait des premières mesures restrictives que l’une ou l’autre des parties avait imposées à la Chine pour violations des droits de l’homme en plus de 30 ans. Ils ont été rapidement suivis par le Canada et les États-Unis.

La Chine a également critiqué les entreprises occidentales à ce sujet, les médias d’État appelant jeudi au boycott de plusieurs marques, notamment H&M, Adidas et Nike, qui se sont toutes engagées à ne pas utiliser de coton du Xinjiang pour des raisons de travail forcé.