La Chine sanctionne les fabricants d’armes américains — RT World News

Boeing, General Dynamics et General Atomics ont été sanctionnés pour avoir fait du commerce avec Taiwan

Le ministère du Commerce de Pékin a annoncé lundi avoir mis sur liste noire la division industrielle militaire de Boeing et les sociétés fabriquant des chars Abrams et des drones Reaper et Predator, citant leurs ventes à Taiwan.

Boeing Defence Space & Security, General Atomics Aeronautical Systems et General Dynamics Land Systems ont été placés sur le marché. « entités peu fiables » liste, qui interdit à leurs dirigeants de voyager en Chine et bloque leurs investissements ultérieurs dans le pays.

General Atomics construit les drones MQ-1 Predator et MQ-9 Reaper. Selon AP, il n’était pas clair si certains avaient été vendus à Taiwan.

General Dynamics produit, entre autres, le M1 Abrams et les chars de combat principaux sud-coréens K1/Type88, ainsi que la famille de véhicules blindés légers Stryker. Les États-Unis ont cherché à vendre l’Abrams aux autorités de Taipei pour dissuader un hypothétique « invasion » du continent.

Le PDG de Boeing Defence, Ted Colbert, a été sanctionné par la Chine en 2022, après que l’entreprise a remporté le contrat de 355 millions de dollars pour fournir à Taïwan des missiles antinavires Harpoon.















Les sanctions chinoises ont été annoncées le jour où Lai Ching-te a prêté serment en tant que nouveau président à Taipei. Son Parti démocrate progressiste (DPP) s’est engagé à renforcer l’industrie militaire nationale et à acheter des armes plus avancées à l’étranger.

Cédée aux troupes américaines par le Japon en 1945, Taiwan est devenue le dernier refuge des forces nationalistes après leur défaite dans la guerre civile chinoise quatre ans plus tard. Washington l’a reconnue comme « République de Chine » jusqu’en 1979, date à laquelle il a établi des relations diplomatiques avec Pékin en tant que seul gouvernement légitime de la Chine.

La politique d’« Une seule Chine » de Pékin vise la réintégration pacifique de l’île et empêche toute tentative de la déclarer nation souveraine, avec la force militaire si nécessaire.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont sanctionné des dizaines d’entreprises chinoises impliquées dans la recherche sur l’informatique quantique, ainsi que 26 entreprises s’approvisionnant en coton et en textiles dans la province du Xinjiang, où Washington affirme que Pékin s’engage. « génocide » contre les Ouïghours locaux. La Chine a nié ces accusations, les qualifiant de mensonges malveillants.