La Chine a annoncé vendredi des sanctions contre les individus et les entités britanniques à la suite de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE et d’autres pour sanctionner des responsables chinois accusés de violations des droits de l’homme dans la région du Xinjiang.

Une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la décision du bloc occidental était basée sur « rien d’autre que des mensonges et de la désinformation, violait de manière flagrante le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, interfère grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine et sape gravement les relations sino-britanniques. »

L’ambassadeur de Grande-Bretagne en Chine a été convoqué pour une manifestation diplomatique, selon le communiqué. Les individus et les groupes sanctionnés se verraient interdire de visiter le territoire chinois et d’effectuer des transactions financières avec des citoyens et des institutions chinoises.

Neuf personnes britanniques et quatre institutions ont été inscrites sur la liste des sanctions, dont le député Iain Duncan Smith et la Commission des droits de l’homme du Parti conservateur. Smith est un ancien chef des conservateurs.

Les sanctions de la Chine sont la dernière initiative d’une dispute de plus en plus amère au Xinjiang, où Pékin est accusé d’avoir détenu plus d’un million de membres ouïghours et d’autres groupes minoritaires musulmans. s’engager dans le travail forcé et imposer des mesures coercitives de contrôle des naissances.

La télévision d’État chinoise a appelé jeudi au boycott de la chaîne de vente au détail suédoise H&M alors que Pékin s’en prenait aux marques étrangères de vêtements et de chaussures à la suite de la décision de lundi des 27 pays de l’Union européenne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada d’imposer des sanctions financières et de voyage à quatre Chinois. responsables des abus commis au Xinjiang.

«La Chine est fermement déterminée à sauvegarder sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement, et avertit la partie britannique de ne pas aller plus loin sur la mauvaise voie. Sinon, la Chine fera résolument de nouvelles réactions », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.