La Chine sanctionne le secrétaire au Commerce de Trump, Wilbur Ross

La Chine a déclaré vendredi qu’elle avait sanctionné sept personnes, dont l’ancien secrétaire au Commerce Wilbur Ross, en réponse aux sanctions américaines contre des responsables chinois suite à la répression de Pékin contre la démocratie à Hong Kong.

Les sanctions réciproques ont été imposées en vertu de la nouvelle loi chinoise sur les sanctions anti-étrangères, qui a été adoptée en juin. Les sanctions sont une réponse au récent avertissement des États-Unis aux entreprises sur les risques de faire des affaires à Hong Kong.

Ils sont également intervenus quelques jours avant que la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman ne se rende en Chine, faisant d’elle le plus haut responsable américain à se rendre en Chine pendant la jeune administration Biden.

Les responsables américains sanctionnés comprennent la présidente de la Commission d’examen de la sécurité économique américano-chinoise Carolyn Bartholomew, l’ancien directeur du personnel de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine Jonathan Stivers et la directrice de la Chine à Human Rights Watch Sophie Richardson.

Parmi eux figurent également DoYun Kim du National Democratic Institute for International Affairs, le directeur de programme principal de l’International Republican Institute Adam Joseph King, le Hong Kong Democratic Council et l’ancien responsable du cabinet Trump Ross.

Ross est un riche homme d’affaires et investisseur qui a fait des affaires en Chine. En tant que secrétaire au Commerce, il a été l’un des visages de la guerre commerciale de l’ancien président Donald Trump avec la Chine.

« Je tiens à souligner une fois de plus que Hong Kong est la région administrative spéciale de la Chine et que ses affaires font partie intégrante des affaires intérieures de la Chine », a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole Zhao Lijian a déclaré dans un communiqué. « Toute tentative de forces extérieures de s’ingérer dans les affaires de Hong Kong serait aussi futile qu’une fourmi essayant de secouer un grand arbre. »

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas non plus immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Lijian a déclaré vendredi que la Chine « s’opposait fermement et condamnait fermement » la publication par l’administration Biden du Hong Kong Business Advisory la semaine dernière, qui avertit que les entreprises américaines sont confrontées à plusieurs risques posés par la vaste loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong.

« Ces actes violent gravement le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, et interfèrent gravement dans les affaires intérieures de la Chine », a déclaré Lijian dans le communiqué.

La loi chinoise sur la sécurité nationale a été adoptée en juin 2020 et a été condamnée par Washington pour avoir visé à limiter l’autonomie de Hong Kong et à interdire la littérature critique à l’égard du Parti communiste chinois.

Une administration Biden consultatif, publié conjointement par les départements d’État, du Trésor, du Commerce et de la Sécurité intérieure, indique que les entreprises sont confrontées à des risques de surveillance électronique sans mandat, de remise de données aux autorités et d’« accès restreint à l’information ».

Il sanctionne également plusieurs responsables chinois avec le bureau de liaison de Pékin à Hong Kong pour avoir limité l’autonomie sur le territoire.

« Pékin a sapé la réputation de Hong Kong en matière de gouvernance responsable et transparente et de respect des libertés individuelles, et a rompu sa promesse de laisser le degré élevé d’autonomie de Hong Kong inchangé pendant 50 ans », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué sur la consultatif.

L’avertissement de Hong Kong est intervenu quelques jours après que l’administration Biden a publié un avis similaire pour les entreprises ayant des entreprises et des opérations dans la province du Xinjiang, où il existe de plus en plus de preuves que le gouvernement chinois a perpétré un génocide et d’autres violations des droits humains contre les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes.

Les relations entre Pékin et Washington sont devenues encore plus tendues sous l’administration Trump, qui a provoqué une guerre commerciale et a œuvré pour interdire aux entreprises technologiques chinoises de faire des affaires aux États-Unis.

Biden a précédemment déclaré que son approche serait différente de celle de son prédécesseur, déclarant qu’il travaillerait en étroite collaboration avec ses alliés pour repousser Pékin.

Les sanctions chinoises contre Ross sont intervenues peu de temps après que le ministère de la Justice a refusé de le poursuivre pour avoir prétendument induit le Congrès en erreur sur les questions de citoyenneté du recensement.