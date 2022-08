La Chine sanctionne la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour “provocation flagrante” lors d’une visite à Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a annoncé des sanctions contre la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et sa famille, à la suite de sa visite à Taïwan, que la Chine a fermement condamnée.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé vendredi les sanctions, qualifiant la visite de Pelosi à Taïwan de “provocation flagrante” et d'”ingérence flagrante” dans les affaires intérieures du pays.

“Au mépris des graves préoccupations et de la ferme opposition de la Chine, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a insisté pour se rendre dans la région chinoise de Taïwan. Cela constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine”, a déclaré le porte-parole. “Cela porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, piétine gravement le principe d’une seule Chine et menace gravement la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.”

“En réponse à la provocation flagrante de Pelosi, la Chine décide d’adopter des sanctions contre Pelosi et les membres de sa famille immédiate conformément aux lois pertinentes de la République populaire de Chine”, ont-ils ajouté.

La déclaration a également été partagée par CCTV News, un média d’État, et sur la propre plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo.

Après avoir quitté Taïwan, Pelosi a atterri jeudi à Tokyo, au Japon, où elle a précisé que sa visite dans la région n’avait pas l’intention de perturber le “statu quo”.

“Notre représentation ici n’a pas pour but de changer le statu quo ici en Asie, de changer le statu quo de Taiwan. Il s’agit encore une fois des relations de Taiwan et de la politique américano-chinoise, de tous les textes de loi et accords qui ont établi ce qu’est notre relation. , d’avoir la paix dans le détroit de Taïwan et de faire prévaloir le statu quo”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’ambassade des États-Unis à Tokyo.

Lors de la conférence de presse, Pelosi a également déclaré que la Chine ne réussirait pas à isoler Taïwan du reste du monde.

“Ils peuvent essayer d’empêcher Taïwan de visiter ou de participer à d’autres endroits, mais ils n’isoleront pas Taïwan en nous empêchant d’y voyager”, a déclaré Pelosi. “Nous ne leur permettrons pas d’isoler Taïwan”, a-t-elle ajouté.