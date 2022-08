La Chine sanctionne la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, pour son voyage à Taïwan

La Chine a imposé vendredi des sanctions à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, et à sa famille immédiate en réponse à ce que le ministère des Affaires étrangères a qualifié de “provocation flagrante”.

Pelosi s’est rendu à Taïwan plus tôt cette semaine, dans le cadre d’une décision très controversée. La Chine considère l’île comme faisant partie de son territoire, mais Taïwan est gouvernée de manière indépendante depuis 1949, selon le Council on Foreign Relations.

La Chine a exprimé à plusieurs reprises son opposition au voyage de Pelosi sur l’île contestée, mais la responsable américaine a décidé de ne pas annuler ses plans.

“Au mépris des graves préoccupations et de la ferme opposition de la Chine, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a insisté pour se rendre dans la région chinoise de Taiwan. Cela constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Cela porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, piétine gravement la le principe d’une seule Chine et menace gravement la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”, a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué. déclaration.

“En réponse à la provocation flagrante de Pelosi, la Chine décide d’adopter des sanctions contre Pelosi et les membres de sa famille immédiate conformément aux lois pertinentes de la République populaire de Chine”, ont-ils ajouté.