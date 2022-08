La Chine sanctionne des politiciens taïwanais après la visite d’un législateur américain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Parti communiste chinois a annoncé une série de sanctions contre des responsables taïwanais invoquant des sympathies séparatistes.

Pékin en a fait l’annonce mardi via son bureau des affaires taïwanaises.

Les personnes sanctionnées ou autrement pénalisées se voient interdire d’entrer en République populaire de Chine – à la fois sur le continent et dans les îles de Hong Kong et Macao.

“Pendant un certain temps, un petit nombre d’inconditionnels de l’indépendance de Taiwan ont fait de leur mieux pour s’entendre avec des forces extérieures pour mener des provocations” indépendantistes “, incitant délibérément à la confrontation à travers le détroit et sapant sans motif la paix et la stabilité du détroit de Taiwan. “, a déclaré un porte-parole du Bureau des affaires de Taiwan, selon les traductions du South China Morning Post. “Ils ont très mal performé lors du voyage de Pelosi à Taiwan.”

LES LÉGISLATIFS AMÉRICAINS VISITENT TAIWAN DANS UN VOYAGE NON ANNONCÉ SUR LES TALONS DE NANCY PELOSI TROUBLE

Les responsables taïwanais confrontés aux sanctions ont largement qualifié le geste de la main comme inutile ou sans importance. Certains se sont même vantés d’être « fiers » du penalty.

“Si je suis sanctionné parce que j’ai représenté la législature de la République de Chine pour recevoir la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi […] J’en serais fier”, a déclaré la vice-présidente de Taïwan, Tsai Chi-chang, selon le SCMP.

LA CHINE LANCE DES “ATTACHES DE MISSILE DE PRÉCISION” DANS LE DÉTROIT DE TAIWAN LE JOUR APRÈS QUE NANCY PELOSI A CONCLU UNE VISITE CONTROVERSÉE

Le secrétaire général adjoint du Parti démocrate progressiste, Lin Fei-fan, a affirmé avoir reçu les félicitations de ses amis après l’annonce des sanctions à son encontre.

“La première chose que mes amis et collègues m’ont dite lorsqu’ils ont appris la sanction a été” félicitations “”, a déclaré Lin, selon le SCMP.

Le législateur Wang Ting-yu, un autre fonctionnaire sanctionné, a rejeté la sanction comme “rien de nouveau”.

“Quant à nous interdire de visiter, nous pouvons toujours voyager dans d’autres endroits – le monde est grand. De plus, la Chine m’a longtemps interdit de visiter pendant des années, et la soi-disant sanction n’a rien de nouveau”, a déclaré Wang.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pelosi était le plus haut responsable américain à se rendre à Taiwan depuis le président de la Chambre Newt Gingrich en 1997.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie du territoire chinois, tandis que le gouvernement de l’île rejette ces affirmations et fonctionne comme une démocratie autonome depuis 1949.

Pékin exige que les pays cherchant à établir des relations avec la Chine rompent leurs liens formels avec Taïwan, bien que les États-Unis aient maintenu des liens informels avec le gouvernement insulaire.

Anders Hagstrom et Lisa Bennatan de Fox News ont contribué à ce rapport.