La Chine sanctionne 2 citoyens américains pour action contre le Tibet

BEIJING (AP) – La Chine a sanctionné deux citoyens américains en représailles aux mesures prises par Washington contre les violations des droits de l’homme au Tibet, a déclaré vendredi le gouvernement, au milieu d’une impasse continue entre les parties sur le traitement réservé par Pékin aux minorités religieuses et ethniques.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Todd Stein et Miles Yu Maochun, ainsi que les membres de leur famille proche, seraient interdits d’entrée en Chine.

Tous les avoirs qu’ils avaient en Chine seraient gelés et ils seraient interdits de contact avec des personnes ou des organisations en Chine.

L’avis indiquait que les mesures étaient en réponse aux sanctions américaines contre deux citoyens chinois “sous l’excuse de la question des ‘droits de l’homme au Tibet'”.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la Chine réagissait à ce qu’elle considérait comme une violation des “normes fondamentales des relations internationales” et que Stein et Yu “se comportaient de manière flagrante sur le Tibet et d’autres problèmes liés à la Chine”.

“Nous voudrions souligner une fois de plus que les affaires tibétaines sont purement une affaire intérieure de la Chine, et que les États-Unis n’ont pas le droit d’y interférer, et que l’ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine se heurtera à de fortes contre-mesures de la part de la Chine”, a déclaré Mao. journalistes lors d’un briefing quotidien.

“Nous exhortons les États-Unis à retirer les soi-disant sanctions et à cesser de s’ingérer dans les affaires tibétaines et les affaires intérieures de la Chine”, a déclaré le porte-parole.

Ni Stein ni Yu n’ont pu être joints immédiatement pour commenter.

Le 9 décembre, les États-Unis ont imposé des sanctions à Wu Yingjie, le plus haut responsable du Tibet de 2016 à 2021, et à Zhang Hongbo, le chef de la police de la région depuis 2018.

“Nos actions visent en outre à perturber et à dissuader la détention arbitraire et les abus physiques par la République populaire de Chine (RPC) de membres de groupes religieux minoritaires dans la région autonome du Tibet”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken en annonçant les sanctions.

Un avis accompagnant le Département du Trésor indiquait que Wu était responsable des “politiques de stabilité” au Tibet dont la mise en œuvre impliquait “de graves violations des droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, des violences physiques, des arrestations arbitraires et des détentions massives”.

Il a déclaré que pendant le mandat de Zhang, la police s’est livrée à de graves violations des droits de l’homme, notamment “des tortures, des violences physiques et des meurtres de prisonniers, y compris ceux arrêtés pour des motifs religieux et politiques”.

L’annonce chinoise n’a donné aucune accusation spécifique contre Stein et Yu.

Stein est directrice adjointe du personnel à la Commission exécutive du Congrès sur la Chine depuis 2021 et a précédemment été conseillère principale de la sous-secrétaire d’État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme Sarah Sewall, notamment en tant que responsable du personnel sur les questions tibétaines. Auparavant, il était directeur des relations gouvernementales au sein du groupe de surveillance Campagne internationale pour le Tibet.

Yu, d’origine chinoise, est un universitaire de haut niveau qui a enseigné à l’Académie navale américaine et un critique notoire du régime du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping. Il a été conseiller clé pour la Chine sous l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo.

Ces dernières années, la Chine a adopté une législation imposant des sanctions réciproques contre des étrangers des États-Unis, de l’UE et d’autres pays pour des atteintes perçues à l’encontre de ses intérêts nationaux. Washington et d’autres ont compilé une longue liste de responsables chinois interdits de visiter ou d’effectuer des transactions avec leurs institutions financières, allant du chef de la ville semi-autonome de Hong Kong aux responsables locaux accusés de violations des droits de l’homme.

La Chine affirme que le Tibet fait partie de son territoire depuis des siècles, bien que les partisans du dirigeant bouddhiste exilé, le Dalaï Lama, affirment qu’il était fonctionnellement indépendant pendant la majeure partie de cette période.

Les forces communistes ont envahi en 1950 et la Chine dirige la région himalayenne d’une main de fer depuis lors, imposant une surveillance et des restrictions de voyage toujours plus strictes depuis le dernier soulèvement contre le régime de Pékin en 2008. De longues peines de prison dans des conditions épouvantables sont imposées pour des actes de défi, y compris défendre la langue unique de la région et la culture bouddhiste contre les tentatives d’assimilation.

La Chine a également été accusée d’avoir détenu des centaines de milliers de Ouïghours et d’autres minorités musulmanes dans des camps de rééducation dans le cadre d’une campagne visant à anéantir leur langue et leur culture d’origine, notamment par des adoptions forcées et des stérilisations. La Chine nie ces accusations, affirmant qu’elle n’a fait que lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme religieux.

