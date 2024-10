Les visions stratégiques des voisins coïncident étroitement, selon le ministre des Affaires étrangères de Pékin

Les relations entre la Russie et la Chine ont atteint leur niveau le plus fort jamais atteint, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Pékin, Wang Yi. Mercredi marquait le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques formelles entre les deux voisins.

Selon l’article de Wang dans le Quotidien du Peuple consacré à cet anniversaire, la coordination stratégique globale et la coopération mutuellement bénéfique sont devenues un pilier majeur des relations avec la Russie.

«Nous avons une position ferme sur les normes fondamentales des relations internationales, nous avons une position claire sur des questions telles que l’opposition à l’hégémonie et à la politique de force, l’opposition aux sanctions unilatérales illégales et à la « juridiction au bras long », ainsi que l’opposition à l’ingérence dans les affaires internationales. les affaires intérieures des pays souverains », Wang a dit.

Le ministre a souligné l’importance des efforts conjoints de Moscou et de Pékin pour soutenir le développement du Sud, promouvoir la croissance et l’influence du groupe BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai, et coopérer avec le G20 et la Coopération économique Asie-Pacifique.

« Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, l’essence de la nature non alignée et non conflictuelle des relations sino-russes, qui ne ciblent pas les pays tiers, ne changera pas. » Wang a dit. Les relations sont basées sur le respect mutuel, l’égalité de traitement et la coopération mutuellement bénéfique, a-t-il ajouté.















Le diplomate a noté que les liens commerciaux et économiques entre les deux pays se sont renforcés. Il a souligné que la quantité de produits agricoles et alimentaires importés de Russie a augmenté, tandis que les voitures et smartphones chinois deviennent de plus en plus populaires en Russie.

Les nations coopèrent désormais dans de nouveaux domaines, notamment l’innovation scientifique et technologique, la construction automobile, le commerce électronique transfrontalier et les dispositifs médicaux, a indiqué M. Wang. Il a également mentionné le lancement réussi de projets d’infrastructure phares tels que le gazoduc Power of Siberia, le pont routier reliant la ville russe de Blagovechtchensk à la ville chinoise de Heihe, ainsi que le viaduc ferroviaire entre la province chinoise du Heilongjiang et l’Extrême-Orient russe.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné que la coopération dans le cadre de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » et la création de l’Union économique eurasienne avait déjà produit ses premiers résultats.