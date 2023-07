La Chine salue la visite de Yellen mais se prépare à des batailles commerciales avec les États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – La Chine a salué l’absence de discorde majeure lors de la visite à Pékin de la secrétaire américaine au Trésor, Janet L. Yellen, comme un progrès vers l’apaisement des tensions de longue date, alors même qu’elle continue de se préparer à une longue impasse avec les États-Unis sur les technologies critiques. Dans un communiqué publié lundi, le ministère des Finances a qualifié les discussions sur la visite de quatre jours de Yellen de « franches, pragmatiques, approfondies et constructives » tout en donnant à la Chine l’occasion de clarifier sa position sur ce qui constitue une « concurrence économique saine ».

Mais les universitaires et conseillers politiques chinois ont également souligné que de sérieux désaccords subsistent sur les règles de base de la relation commerciale. Ils ont déclaré que Pékin n’était pas disposé à accepter les conditions de l’engagement économique proposé et continuerait de riposter contre ce qu’il considère comme des restrictions commerciales injustes imposées par Washington.

Yellen salue les gains modestes des négociations économiques avec les dirigeants chinois

Les tensions persistent en partie parce que la Chine est fermement opposée à des restrictions commerciales même limitées sur les technologies sensibles, en particulier lorsque des alliés et partenaires américains sont impliqués, a déclaré Lu Feng, économiste à l’Université de Pékin.

« La Chine veut convaincre les États-Unis que travailler ensemble ne nécessite pas de nous considérer comme un concurrent principal ou de rassembler vos amis pour former un gang », a-t-il déclaré.

Vendredi, le Premier ministre Li Qiang – le visage des efforts de la Chine pour attirer les entreprises étrangères et relancer une économie atone – a évoqué les «arcs-en-ciel» après la tempête lors de la réception de Yellen dans le Grand Hall du Peuple, avant de mettre en garde contre «la politisation et la sécurisation totales». de la relation économique et exhortant les États-Unis à considérer le développement de la Chine comme un « plus et non un risque ».

Contrairement à l’engagement passé avec les États-Unis, les discussions portent désormais moins sur l’élargissement de la relation que sur le « recalibrage » dans le cadre de la concurrence entre les grandes puissances des États-Unis, a déclaré Sun Chenghao, chercheur au Center for International Security and Strategy de Tsinghua. Université.

L’aversion de Pékin pour ce cadrage le rend plus susceptible de mener une négociation difficile. « La Chine mènera plus souvent des échanges basés sur ses propres intérêts où les avantages pour chaque partie sont réciproques, plutôt que d’accepter les demandes de coopération des États-Unis », a-t-il déclaré.

Les décideurs politiques américains et européens parlent de plus en plus de « réduction des risques » pour élargir les lignes d’approvisionnement économiques, réduire la dépendance à l’égard de l’économie chinoise et réduire l’accès de la Chine aux technologies de pointe avec des applications militaires – une distinction avec le « découplage » que Pékin n’achète pas.

Pour la Chine, la réduction des risques n’est guère meilleure que les menaces antérieures de « découplage » car le contenu significatif est le même, a déclaré Shen Yamei, directeur des études américaines à l’Institut chinois des études internationales, un groupe de réflexion relevant du ministère des Affaires étrangères.

« L’interprétation américaine de la réduction des risques est en fait une dé-sinification, c’est-à-dire que cela signifie exclure la Chine », a-t-elle déclaré.

Pourtant, alors même qu’elle critique la réduction des risques, la Chine s’engage dans une série de mesures pour faire face à l’économie américaine, notamment en réduisant sa dépendance vis-à-vis des fabricants américains.

Quelques jours avant l’arrivée prévue de Yellen, le gouvernement a annoncé des contrôles à l’exportation sur les métaux principalement trouvés en Chine qui sont essentiels à la fabrication de micropuces et de câbles à fibre optique – les premières restrictions officielles de Pékin sur les «terres rares» depuis l’adoption d’une loi sur le contrôle des exportations en 2020 .

L’annonce faisait partie d’un effort de plusieurs années pour mieux s’équiper pour regarder les États-Unis dans une guerre commerciale et technologique qui a commencé sous l’administration Trump et, du point de vue de Pékin, s’est poursuivie – à moindre volume – sous le président Biden.

Contrairement à la visite du secrétaire d’État Antony Blinken le mois dernier, Yellen n’a pas rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a passé la journée de son arrivée à visiter l’Eastern Theatre Command, la branche de l’armée chargée de faire respecter les revendications de Pékin sur Taiwan autonome. .

Soulignant l’importance que Xi accorde au renforcement des capacités de fabrication avancées locales, il a également rendu visite à HYC Technologies, un testeur de machines utilisées pour les semi-conducteurs et les véhicules électriques, dans le cadre de sa tournée dans la province du Jiangsu.

Pékin a longtemps utilisé son poids économique comme levier dans les impasses géopolitiques, y compris les restrictions temporaires sur les exportations de métaux de terres rares vers le Japon en 2010. Mais plus récemment, le gouvernement chinois a rapidement élargi un cadre de lois et de réglementations que les experts chinois vantent comme un moyen de riposter si la tentative de détente échoue.

Les contrôles à l’exportation de la Chine étaient une contre-mesure à « l’intimidation insupportable » des États-Unis, a déclaré Chen Fengying, chercheur aux Instituts chinois des relations internationales contemporaines, un groupe de réflexion relevant du ministère de la Sécurité d’État, aux médias d’État.

Avant l’arrivée de Yellen, les responsables chinois ont exigé des changements substantiels dans la politique commerciale américaine, notamment l’annulation des plans visant à ajouter de nouveaux tarifs sur les importations et l’annulation d’une décision d’enquête sur la propriété intellectuelle de l’ère Trump qui sous-tend les décisions existantes.

Les contrôles à l’exportation viennent s’ajouter à une série d’actions qui ont effrayé la communauté internationale des affaires. Les autorités ont perquisitionné les entreprises américaines Mintz et Bain, et la police chinoise a publiquement nommé et humilié le réseau d’experts Capvision, une société chinoise ayant des bureaux à New York et un grand nombre de clients internationaux, pour espionnage présumé.

Les révisions des lois chinoises sur le contre-espionnage qui sont entrées en vigueur le 1er juillet ont accru les inquiétudes des États-Unis concernant la sécurité nationale qui empiète sur les intérêts commerciaux – craintes intensifiées par le recours croissant aux interdictions de sortie pour empêcher les étrangers et les Chinois de partir.

L’interdiction par la sécurité nationale de la Chine de vendre des puces mémoire Micron fabriquées aux États-Unis à des entités chinoises impliquées dans des infrastructures clés a également été interprétée comme un signe que les efforts de longue date pour réduire la dépendance à l’égard des composants d’origine américaine s’accélèrent.

Si une entreprise américaine en Chine travaille dans des domaines jugés sensibles et critiques pour le développement futur du pays, « vous pouvez commencer à planifier votre stratégie de sortie », a déclaré un cadre basé à Pékin qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. « C’est une question de quand, pas de si. »

La nouvelle que les États-Unis avaient mis à jour leur avis de voyage pour la Chine exhortant les citoyens américains à reconsidérer leur voyage dans le pays en raison de préoccupations concernant l’application arbitraire des lois locales a également suscité une réaction de colère la semaine dernière. Le ministère chinois des Affaires étrangères l’a qualifié de « manipulation politique gratuite ».

Pour certains universitaires chinois, l’inquiétude américaine concernant l’évolution de la législation chinoise sur la sécurité nationale n’est qu’un autre signe qu’il n’y a pas de fin immédiate en vue aux tensions.

« La Chine demande aux États-Unis de comprendre comment son système juridique est construit mais ne s’attend pas à une acceptation complète », a déclaré Wang Wen, doyen exécutif de l’Institut Chongyang d’études financières de l’Université Renmin. « À l’avenir, la contestation sino-américaine continuera d’être très intense. »

Vic Chiang et Pei-Lin Wu à Taipei, Taiwan, ont contribué à ce rapport.