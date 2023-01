La Chine rurale manque de cercueils à cause de Covid-19 – et le coût des funérailles monte en flèche

Les zones rurales de Chine manquent de cercueils au milieu d’une Covid -19 épidémie, la BBC a rapporté.

Il n’y a pas de Covid officiel -19 décès ou estimation dans certaines zones rurales de Chine.

Un villageois a déclaré à la BBC que les travailleurs de l’industrie funéraire étaient “gagnés une petite fortune.”

une petite fortune."

Les zones rurales de Chine manquent de cercueils et connaissent des frais funéraires qui montent en flèche en raison d’une augmentation rapide des décès liés à Covid-19, BBC News a rapporté.

Un villageois de la province chinoise du Shanxi a déclaré à la BBC que les cercueils s’étaient vendus dans certaines régions et que les travailleurs de l’industrie funéraire « gagnaient une petite fortune » lors de l’épidémie actuelle de Covid-19.

Selon l’Organisation mondiale de la santéla Chine, pays de 1,4 milliard d’habitants, a fait état d’au moins 34 000 décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Reuters a rapporté la semaine dernière que l’OMS a accusé la Chine de sous-déclarer l’ampleur des données actuelles. Insider a rapporté en décembre, citant Airfinity, une société de données sur la santé, que plus de 5 000 personnes mouraient probablement chaque jour de Covid-19 en Chine.

Dans les zones rurales du pays, il est difficile de recueillir des données sur le Covid-19. La BBC a rapporté qu’il n’y a actuellement aucune estimation officielle du nombre de décès dans les villages ruraux chinois, car la plupart des habitants des villages meurent chez eux ou dans de petites cliniques de village.

Les membres du personnel de la BBC qui se sont rendus dans la province chinoise du Shanxi ont signalé que les crématoriums étaient occupés, que les salons funéraires étaient confrontés à une pénurie de cercueils et que les décès augmentaient.

“Un jour, quelqu’un mourrait, puis le lendemain quelqu’un d’autre. Cela n’a pas cessé depuis un mois”, a déclaré un villageois à la BBC.

Un médecin qui exploite une petite clinique en Chine rurale a déclaré à la BBC qu’il espérait que le pire était passé et que la plupart des habitants de sa ville avaient déjà attrapé le Covid-19.

“Nous n’avons eu aucun patient ces derniers jours”, a-t-il déclaré.

Mais on craint que d’autres décès de Covid-19 soient encore à venir, a rapporté la BBC. Des millions de jeunes ont visité leurs villes natales rurales au cours du Nouvel An lunaireramenant potentiellement Covid-19 aux résidents plus âgés et plus vulnérables.

La BBC a interviewé un homme, Wang Peiwei, dont la belle-sœur était décédée après avoir attrapé le Covid-19.

“C’était une personne formidable. Nous devons organiser un grand événement pour l’envoyer, le meilleur que nous puissions nous permettre”, a-t-il déclaré.