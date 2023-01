La Chine rouvre ses frontières après trois ans d’isolement COVID | Nouvelles du monde

La Chine a rouvert ses frontières aux voyageurs étrangers pour la première fois en près de trois ans.

Les gens n’auront plus à se mettre en quarantaine à leur arrivée mais un négatif COVID test – effectué au cours des dernières 48 heures – devra toujours être montré.

Le changement a entraîné de longues files d’attente à l’aéroport de Hong Kong alors que les gens saisissent la chance de se rendre enfin sur le continent – ​​beaucoup d’entre eux pour des réunions de famille attendues depuis longtemps.

“Je suis si heureuse, si heureuse, si excitée. Je n’ai pas vu mes parents depuis de nombreuses années”, a déclaré dimanche Teresa Chow à un point de contrôle frontalier entre la Chine et Hong Kong.

Quelque 300 000 réservations de Hong Kong vers le continent Chine ont déjà été faites, selon les médias de la ville.

Cependant, cela pourrait prendre un certain temps avant que le nombre de vols internationaux ne se rapproche des niveaux d’avant la pandémie.

L’aéroport de la capitale de Pékin n’attendait que huit vols en provenance de l’étranger dimanche. Shanghai a eu son premier vol international à 6h30, et quelques autres sont attendus.

La Chine a également repris la délivrance de passeports et de visas de voyage.

Les voyages à l’étranger étant hors de propos depuis 2020, les agences de voyage ont signalé une forte augmentation des demandes de renseignements sur les destinations de vacances proches de la Chine, comme l’Indonésie et la Thaïlande.

Le changement de frontière de dimanche est un moment important après que la Chine se soit coupée du reste du monde alors qu’elle appliquait sa stratégie zéro COVID.

Image:

Des travailleurs retirent les barrières de quarantaine à l’aéroport international de Shanghai Pudong



Le gouvernement a finalement reculé après que ses citoyens soient devenus de plus en plus exaspérés et soient descendus dans la rue à la fin de 2022 lors de certaines des plus grandes manifestations depuis des années.

Cependant, les infections à coronavirus en Chine ont augmenté en conséquence, les hôpitaux étant censés être inondés de patients.

De nombreux pays occidentaux, y compris le Royaume-Uniont réagi ces dernières semaines en imposant de nouvelles règles aux arrivées de Chine, comme la nécessité de montrer un test négatif avant de voler.

Les gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé craignent que la Chine ne dissimule l’ampleur de sa flambée des décès et des infections – ce qu’elle nie.

La réouverture des frontières coïncide également avec le début des voyages du Nouvel An, au cours desquels les gens retournent traditionnellement dans leur ville natale pour voir leur famille.

Deux milliards de voyages devraient être effectués cette saison, 70% des niveaux pré-COVID, a déclaré le gouvernement.