La Chine rouvre ses frontières après trois ans de “zéro-COVID”

La Chine a commencé à rouvrir ses frontières dimanche et à mettre fin aux longues exigences de quarantaine pour les voyageurs, mettant l’un des derniers clous dans le cercueil de la politique draconienne “zéro-COVID” du pays.

La réouverture des points de passage terrestres, maritimes et aériens intervient alors même qu’une épidémie se propage à travers la Chine, obligeant plusieurs pays du monde à imposer de nouvelles restrictions sur les voyages des citoyens chinois ces dernières semaines.

Les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, l’Italie, le Canada et d’autres exigent que les voyageurs chinois passent un test COVID-19 négatif avant de quitter le pays. Ces nouvelles restrictions ont suscité de vives réprimandes de la part des autorités chinoises.

UN TOURISTE CHINOIS INFECTÉ PAR COVID CAPTURÉ EN CORÉE DU SUD APRÈS AVOIR FUIT LE CENTRE DE QUARANTAINE

Les voyageurs entre Hong Kong et la Chine continentale doivent toujours avoir un test COVID-19 négatif, une restriction beaucoup plus légère que les périodes de quarantaine longues et coûteuses qui étaient auparavant requises.

“L’objectif est de revenir le plus rapidement possible à la vie normale d’avant l’épidémie”, a déclaré le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, aux journalistes lors d’un briefing dimanche matin. “Nous voulons remettre la coopération entre les deux parties sur les rails.”

Le recul de la stratégie «zéro-COVID» de la Chine intervient alors que les responsables internationaux de la santé font pression sur le pays pour plus de transparence sur l’ampleur de l’épidémie qu’il connaît.

Mike Ryan, directeur des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré cette semaine que les chiffres publiés par la Chine “sous-représentent le véritable impact de la maladie”, y compris les admissions aux soins intensifs, les décès et les hospitalisations.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les hôpitaux et salons funéraires chinois ont été submergés par l’augmentation du nombre de cas, avec des vidéos émergeant sur les réseaux sociaux des couloirs bondés des salles d’urgence et certains citoyens auraient brûlé les corps des membres de la famille à l’extérieur dans des crémations de fortune.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.