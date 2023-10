La Chine risque de saper l’économie alors que le Parti communiste affirme son contrôle | Actualités politiques

Lorsque la comptable Cai Yutong, 29 ans, a sorti son iPhone 13 dans un Starbucks de la banlieue de Shanghai, sa collègue assise en face d’elle s’est rapprochée.

« Vous savez, ils lancent un nouveau téléphone Huawei, n’est-ce pas ? » a-t-elle demandé, selon Cai qui a raconté l’épisode à Al Jazeera.

Huawei est un géant de l’industrie chinoise des télécommunications et de l’électronique grand public et un important producteur de smartphones.

Avant que Cai puisse répondre à la question, sa collègue avait sorti un mobile Huawei de son sac.

« Je pense que pour soutenir pleinement la Chine contre l’Amérique, nous devons tous passer à Huawei dès que possible », a-t-elle déclaré en désignant l’iPhone de Cai, avant de prendre une gorgée de son café Starbucks.

« Son nationalisme n’allait pas aussi loin que le café américain qu’elle tenait dans l’autre main », a déclaré Cai à Al Jazeera quelques jours plus tard. Starbucks a été fondée à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis.

Cai considère cet incident comme symptomatique d’un nouveau nationalisme de consommation parmi les citoyens chinois, désireux de défendre les géants nationaux face à leurs rivaux étrangers.

Huawei et Apple ont récemment lancé de nouveaux modèles dans leurs collections de smartphones à quelques jours d’intervalle.

Le nouveau smartphone Huawei contient des micropuces avancées produites dans le pays et est une source de fierté techno-nationaliste en Chine.

Et tandis que des milliers de consommateurs chinois faisaient encore la queue devant les magasins Apple le matin du 22 septembre pour être parmi les premiers à acheter l’iPhone 15, le géant technologique basé en Californie s’est retrouvé de plus en plus ciblé, reflet de la rivalité latente entre les États-Unis. et la Chine.

En septembre, il a été rapporté que des responsables chinois et des employés du gouvernement se seraient vu interdire d’utiliser des iPhones – ce que le ministère des Affaires étrangères a ensuite démenti. Pendant ce temps, une photo d’un employé d’Apple sur le site Web d’Apple a suscité un tollé car elle renforcerait les stéréotypes racistes sur les Chinois – il s’est avéré plus tard qu’il s’agissait d’une photographie d’un employé amérindien – et l’acteur chinois populaire Liu Jin s’est enregistré. lançant son iPhone contre le sol devant un magasin Apple parce qu’il était mécontent du service client qu’il avait reçu.

« La situation de l’iPhone est devenue une vitrine du nationalisme chinois », a déclaré à Al Jazeera Yao-Yuan Yeh, professeur d’études internationales axées sur Taiwan, la Chine et le Japon à l’Université américaine de St Thomas.

Selon le professeur, le nationalisme a augmenté en Chine ces dernières années, notamment dans le contexte de la concurrence croissante de la Chine avec les États-Unis.

Cai est d’accord.

« Maintenant, beaucoup de gens disent que si vous aimez la Chine, vous achetez chez Huawei et que si vous achetez un iPhone, vous êtes un traître », a déclaré Cai.

« Et j’ai l’impression que cela pousse la Chine à se refermer sur elle-même. »

Lever des barrières

Le sentiment nationaliste chinois ne s’adresse pas uniquement à l’électronique grand public ou aux États-Unis.

L’année dernière, une cosplayeuse connue a été approchée par la police à Suzhou, une ville proche de Shanghai, alors qu’elle se prenait en photo dans la rue portant un kimono japonais.

« Si vous veniez ici en portant du hanfu (vêtements traditionnels chinois), je ne dirais pas cela, mais vous portez un kimono comme un Chinois. Tu es Chinois! » un policier a été enregistré en train de crier après la femme avant qu’elle ne soit emmenée.

Quelques jours après l’incident, la chaîne de télévision publique CCTV a lancé un sujet sur les réseaux sociaux faisant la promotion du port du hanfu.

Mais porter des vêtements traditionnels chinois peut également attirer une attention indésirable.

Début septembre, un groupe de Chinois portant du hanfu dans un parc de Wuhan aurait été sommé de partir par des employés qui avaient confondu leurs vêtements avec des tenues traditionnelles japonaises.

À peu près à la même époque, des propositions d’amendements à une loi chinoise sur la sécurité publique sont devenues publiques. S’ils sont approuvés, les changements criminaliseraient les commentaires, vêtements ou symboles qui « portent atteinte à l’esprit » ou « nuisent aux sentiments » du pays.

Les propositions ainsi que les incidents survenus à Suzhou et Wuhan ont suscité un débat sur les réseaux sociaux chinois. Certains ont critiqué la police et les législateurs pour aller trop loin dans leur réglementation du comportement, tandis que d’autres ont soutenu qu’il était important d’être conscient des sensibilités supposées de la société chinoise.

« Avant, nous étions plus ouverts aux autres cultures, mais maintenant j’ai parfois l’impression qu’ils vous regardent avec méfiance s’il semble y avoir trop d’influence étrangère dans votre vie », a déclaré à Al Jazeera Justin Gou, un architecte de 26 ans.

Gou, originaire de Xiamen, dans le sud-est de la Chine, souligne une annonce du ministère de la Sécurité d’État en août selon laquelle les citoyens devraient être encouragés à se joindre aux efforts de contre-espionnage et qu’il mettrait en place des canaux permettant aux individus de signaler des activités suspectes ainsi que des récompenses. ceux qui le font.

« C’est comme s’ils voulaient que nous supposions le pire des autres, surtout si les autres sont étrangers », a déclaré Gou.

Les propos du ministère font suite à une révision de la loi nationale contre-espionnage entrée en vigueur en juillet. Cette législation élargit la définition de l’espionnage et interdit entre autres le transfert d’informations jugées liées à la « sécurité nationale ».

Quelques semaines plus tard, la société de conseil américaine Mintz Group a été condamnée à une amende de 1,5 million de dollars pour avoir effectué des travaux « non autorisés », après qu’une perquisition dans ses bureaux de Pékin ait conduit à l’arrestation du personnel local.

L’action contre Mintz Group a marqué le début d’une répression plus large contre les sociétés de conseil et de diligence raisonnable étrangères et internationales en Chine.

Les autorités chinoises ont également rendu de plus en plus difficile l’accès aux données pour les entités étrangères, tandis que l’accès des étrangers à certaines bases de données a été complètement bloqué. D’autres types de données ont été censurées ou ne seront tout simplement plus diffusées.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à une barrière de sécurité « solide » autour de l’Internet chinois, sous la supervision du Parti communiste chinois (PCC).

La montée des barrières a également affecté la sphère culturelle. Au cours des 10 premiers mois de 2022, la Chine a autorisé la projection de seulement 38 films étrangers dans les cinémas nationaux, contre 73 en 2021 et 136 en 2019.

Affirmer le contrôle

Cependant, la Chine ne devient pas nécessairement isolationniste, selon Steve Tsang, directeur du China Institute à l’Université SOAS de Londres.

L’engagement chinois avec le monde extérieur devient sélectif, affirme-t-il.

« Xi a des ambitions mondiales et elles exigent que la Chine s’ouvre à elle, et non qu’elle se ferme du monde », a déclaré Tsang à Al Jazeera.

Le président Xi a récemment contacté les pays – en particulier ceux du monde en développement – ​​avec de nouvelles initiatives de politique étrangère tout en présentant une vision pour un nouvel ordre mondial.

Les dirigeants ont également appelé la Chine à parvenir à l’autonomie.

Cette autonomie s’articule autour de la création de deux circuits économiques distincts en Chine pour protéger le pays d’un éventuel « confinement et manipulation » par des forces hostiles, tout en garantissant en même temps qu’elle tire un maximum d’avantages de l’économie mondiale.

Cela signifie que Pékin doit également maintenir la Chine, y compris les investissements étrangers et les clients étrangers nécessaires au fonctionnement d’une économie qui peine encore à se remettre des confinements prolongés dus à la pandémie, « ouverte aux affaires ».

Le PCC veut créer un environnement économique dans lequel une entreprise comme Huawei peut facilement exporter ses produits dans le monde entier tandis que les consommateurs chinois choisiront les smartphones Huawei plutôt que les iPhones, selon St Thomas’s Yeh.

Dans le même temps, Tsang considère les mesures prises pour fermer certains secteurs comme une tentative de renforcer la force du PCC en rectifiant un manque de contrôle perçu qui s’est produit dans les années qui ont précédé l’arrivée au pouvoir de Xi, il y a plus de dix ans.

C’était une époque où la Chine était considérée comme rejoignant la communauté mondiale, notamment avec son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce en 2001 et les Jeux olympiques de Pékin en 2008.

« Xi revigore le PCC en tant qu’instrument léniniste et se ferme de manière sélective afin de garantir que le PCC reste sous le contrôle effectif de tout ce que le parti veut contrôler. »

Tsang pense que si cela rend l’accès extérieur à la Chine plus difficile, c’est un prix que Pékin est prêt à payer.

Ce coût pourrait être élevé.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déjà averti que la politique actuelle de la Chine dissuade les entreprises, certains craignant que la Chine ne devienne « impossible à investir ».

Yeh prévient que cela pourrait nuire à l’économie, à un moment où elle est déjà faible, et à la sécurité même que le PCC veut renforcer.

« Cela pourrait entraîner une période économique difficile pour le peuple chinois et une population chinoise difficile pour le Parti communiste. »