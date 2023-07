Pékin a réagi aux restrictions imposées par les États-Unis et leurs alliés en restreignant les exportations de métaux rares clés

La Chine a repoussé les efforts menés par les États-Unis pour bloquer les progrès de son industrie de fabrication de puces, imposant des restrictions sur les exportations de matières premières clés dont ses rivaux occidentaux ont besoin pour produire des semi-conducteurs.

Les nouveaux contrôles à l’exportation, annoncés lundi par le ministère chinois du Commerce, entreront en vigueur le 1er août et s’appliqueront au gallium et au germanium – des métaux rares utilisés dans la fabrication de puces informatiques et de divers autres produits, tels que des panneaux solaires et des équipements radar avancés. . Les exportateurs auront besoin « autorisation spéciale » d’expédier l’un ou l’autre des deux métaux ou leurs composés dérivés hors de Chine, a déclaré le ministère, citant des intérêts de sécurité nationale.

La Chine est le premier producteur mondial de gallium et l’un des principaux exportateurs de germanium. L’Union européenne a inclus les deux métaux dans sa liste de matières premières critiques, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme « crucial pour l’économie européenne ». Les États-Unis n’ont pas produit de gallium depuis 1987 et se sont appuyés sur la Chine pour 53 % de ses importations de matériau entre 2018 et 2021, selon l’US Geological Survey.

L’annonce de Pékin intervient trois jours seulement après que le gouvernement néerlandais a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations d’équipements semi-conducteurs avancés, soutenant les efforts américains pour empêcher la Chine d’accéder à une technologie jugée essentielle au développement de l’intelligence artificielle.

La décision d’Amsterdam a provoqué une réaction de colère du gouvernement chinois, qui a affirmé que les États-Unis contraignaient d’autres pays à aider à maintenir leur « hégémonie mondiale » et mettre en œuvre « Répression des semi-conducteurs contre la Chine. » Pékin a ajouté que les Pays-Bas devraient « s’abstenir d’abuser des mesures de contrôle des exportations » pour aider à maintenir la stabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’industrie des semi-conducteurs.

Les nouvelles restrictions sur les matières premières répondent apparemment à l’avertissement de la Chine concernant la chaîne d’approvisionnement de la fabrication de puces. Un éditorial publié lundi dans le journal public China Daily a suggéré que la décision de Pékin avait été prise en représailles aux restrictions imposées par les États-Unis et leurs alliés.

« Ceux qui doutent de la décision de la Chine pourraient demander au gouvernement américain pourquoi il détient les plus grandes mines de germanium au monde mais les exploite rarement », a-t-il ajouté. dit l’éditorial. «Ou ils pourraient demander aux Pays-Bas pourquoi ils ont inclus certains produits liés aux semi-conducteurs, tels que les machines lithographiques, dans leur liste de contrôle des exportations. Ce sont eux qui défient la chaîne d’approvisionnement mondiale, et les blâmes qui leur appartiennent ne devraient jamais être rejetés sur la Chine, car elle défend ses propres intérêts nationaux légaux dans ce monde plutôt incertain.