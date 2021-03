La Chine a riposté vendredi avec des sanctions contre plusieurs politiciens, entreprises et avocats au Royaume-Uni dans un acte de représailles après les propres actions de la Grande-Bretagne concernant le traitement des musulmans ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang.

La Chine a déclaré qu’elle était déterminée à sauvegarder sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement, et a averti le Royaume-Uni de « ne pas aller plus loin dans la mauvaise voie … Sinon, la Chine fera résolument de nouvelles réactions. »

Un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la décision du Royaume-Uni d’imposer des sanctions unilatérales aux individus et entités chinoises n’était «basée que sur des mensonges et de la désinformation».

Plus tôt cette semaine, le secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, Dominic Raab, a annoncé des sanctions contre quatre Chinois, anciens et actuels membres des autorités de la région autonome ouïghoure du Xinjiang (XUAR), et le Bureau de la sécurité publique du Xinjiang, l’organisation de sécurité dirigée par l’État.

Pékin a déclaré que cette décision enfreignait de manière flagrante le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, interfère gravement dans les affaires intérieures de la Chine et sape gravement les relations sino-britanniques. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également convoqué l’ambassadeur britannique en Chine pour qu’il dépose «des représentations solennelles, exprimant une ferme opposition et une forte condamnation».

En représailles aux sanctions britanniques, « la partie chinoise décide de sanctionner neuf individus et quatre entités du côté britannique qui répandent de manière malveillante des mensonges et de la désinformation », indique le communiqué.

La liste comprenait Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O’Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, GeoffreyNice, Joanne Nicola Smith Finley, China Research Group, Conservative Party Human Rights Commission, Uyghur Tribunal et Essex Court. Chambres.

«À partir d’aujourd’hui, il est interdit aux personnes concernées et aux membres de leur famille immédiate d’entrer sur le continent, à Hong Kong et à Macao en Chine, leurs biens en Chine seront gelés et les citoyens et institutions chinois ne pourront pas faire affaire avec eux. La Chine se réserve le droit de prendre de nouvelles mesures », indique le communiqué.

M. Duncan Smith, député et ancien chef du parti conservateur, a déclaré qu’il porterait la colère de la Chine comme un insigne d’honneur.

«Il est de notre devoir de dénoncer les violations des droits humains du gouvernement chinois à #HongKong et le génocide des #Uyghurs. Ceux d’entre nous qui vivent une vie libre sous l’état de droit doivent parler au nom de ceux qui n’ont pas voix au chapitre. Si cela m’attire la colère de la Chine, je porterai cet insigne d’honneur », a tweeté M. Smith.

Outre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne ont également imposé des sanctions contre des personnes et des entités chinoises. La Chine a également riposté avec des sanctions de représailles à leur encontre.

Jeudi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’UE, sur la base de mensonges et de désinformation, avait imposé des sanctions unilatérales contre des individus et des entités chinoises en utilisant comme prétexte la question des droits de l’homme au Xinjiang.

«La Chine a déclaré sa position sévère à ce sujet et a annoncé des sanctions contre les individus et entités concernés qui ont gravement nui à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et répandent de manière malveillante des mensonges et de la désinformation», avait-elle déclaré.

Plusieurs marques internationales telles que H&M et Nike font également face à une réaction violente en Chine suite à leurs décisions de ne pas utiliser de coton du Xinjiang, invoquant le travail forcé et les abus contre les musulmans ouïghours dans la région.