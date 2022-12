La Chine riposte aux restrictions de voyage “discriminatoires” du COVID-19 alors que les experts cherchent des réponses sur de nouvelles variantes

POINTS CLÉS La Chine affirme que les restrictions de voyage imposées par certains pays sont “discriminatoires”.

La Corée du Sud s’est jointe à d’autres pays pour imposer des exigences de test plus strictes aux arrivées de Chine.

Les scientifiques et les responsables de la santé demandent instamment plus de ressources pour le séquençage génétique des nouvelles variantes de COVID-19.

Les médias d’État chinois ont critiqué la décision des pays d’imposer des tests COVID-19 obligatoires aux voyageurs en provenance de Chine qui sont désormais autorisés à voyager à l’étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Le tabloïd d’État Global Times a qualifié les restrictions de “non fondées” et de “discriminatoires” dans un article jeudi soir.

“La véritable intention est de saboter les trois années d’efforts de contrôle du COVID-19 de la Chine et d’attaquer le système du pays”, a-t-il déclaré.

Après avoir gardé ses frontières pratiquement fermées pendant trois ans, imposant un régime strict de confinement et de tests incessants, la Chine a brusquement inversé sa trajectoire pour vivre avec le virus le 7 décembre. Le nombre de cas signalés par Pékin a fortement augmenté.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à une plus grande transparence de la part des responsables chinois sur la situation de la pandémie dans le pays.

Il a déclaré que la décision de certains pays d’imposer des exigences de test COVID-19 plus strictes aux voyageurs en provenance de Chine est “compréhensible”, étant donné le manque d’informations des autorités chinoises sur l’étendue réelle des cas de COVID-19 dans le pays.

“Afin de procéder à une évaluation complète des risques de la situation de Covid-19 sur le terrain en Chine, l’OMS a besoin d’informations plus détaillées”, a déclaré le Dr Tedros sur Twitter.

“En l’absence d’informations complètes de la Chine, il est compréhensible que les pays du monde entier agissent d’une manière qui, selon eux, peut protéger leurs populations.”

Comment les pays réagissent-ils aux règles de voyage pour les arrivées en provenance de Chine ?

La Corée du Sud est devenue le dernier pays à imposer des exigences de test COVID-19 plus strictes aux arrivées de Chine.

Un test PCR négatif est exigé des voyageurs en provenance de Chine avant et après leur arrivée en Corée du Sud.

Les États-Unis, l’Italie, le Japon, Taïwan, l’Inde et la Malaisie ont annoncé leurs propres mesures afin d’éviter d’importer de nouvelles variantes de Chine.

L’agence de santé de l’Union européenne a déclaré jeudi qu’elle estimait que l’introduction à l’échelle de l’UE de dépistages obligatoires du COVID pour les voyageurs en provenance de Chine était actuellement “injustifiée”.

En Italie, premier pays européen à être touché par le COVID-19 début 2020, le gouvernement a déclaré que les premiers résultats de son contrôle plus strict des visiteurs chinois depuis mercredi n’ont détecté aucune nouvelle variante de coronavirus.

Ceux qui ont été testés positifs jusqu’à présent sont porteurs de “variantes d’Omicron déjà présentes en Italie”, a déclaré Mme Meloni lors de sa conférence de presse de fin d’année.

Mme Meloni a déclaré que le dépistage serait probablement moins efficace que s’il était effectué au niveau européen, car seules les personnes arrivant sur des vols directs en provenance de Chine étaient testées, pas celles avec escale.

La ministre italienne de la Santé, Orazio Schillaci, a déclaré qu’elle ferait pression pour que l’UE déploie un dépistage à l’échelle du bloc.

Que savons-nous des nouvelles variantes du COVID-19 ?

L’épidémiologiste Angela Webster a déclaré que l’Australie pourrait avoir besoin de rétablir les tests PCR de routine pour COVID-19 afin de s’assurer que de nouvelles variantes préoccupantes n’émergent pas.

“Il y a eu de forts appels pour que la Chine soit beaucoup plus transparente sur ce qui se passe”, a-t-elle déclaré à ABC TV.

“Il pourrait y avoir de nouvelles variantes en Chine circulant rapidement, et donc potentiellement se propageant au reste du monde, auxquelles nous ne sommes pas préparés et dont nous n’avons pas pu en apprendre beaucoup avant que cela ne se produise.”

Elle a déclaré qu’il serait important d’évaluer l’impact du virus pendant la période des vacances.

Xu Wenbo, chef de l’institut de contrôle des virus au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré la semaine dernière que les hôpitaux du pays collecteraient des échantillons de patients et téléchargeraient les informations de séquençage dans une nouvelle base de données nationale, permettant aux autorités de surveiller d’éventuelles nouvelles souches dans temps réel.

Plus de 130 sous-lignées Omicron ont été nouvellement détectées en Chine au cours des trois derniers mois, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les BA.5.2 et BF.7 restent les principales souches d’Omicron, bien que d’autres variantes qui se sont propagées aux États-Unis et en Europe ces derniers mois aient également été identifiées. Ils comprennent XXB, BQ.1 et leurs sous-lignées.

Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, a déclaré à l’AFP que chaque nouvelle infection augmentait les risques de mutation du virus.

Il a déclaré qu'”une soupe” de plus de 500 nouvelles sous-variantes d’Omicron avait été identifiée au cours des derniers mois, bien qu’il ait souvent été difficile de dire où chacune d’entre elles était apparue pour la première fois.

“Toutes les variantes, lorsqu’elles sont plus transmissibles que les précédentes dominantes – telles que BQ.1, B2.75.2, XBB, CH.1 ou BF.7 – représentent définitivement des menaces, car elles peuvent provoquer de nouvelles vagues”, a-t-il déclaré.

“Cependant, aucune de ces variantes connues ne semble présenter de nouveaux risques particuliers de symptômes plus graves à notre connaissance, bien que cela puisse se produire avec de nouvelles variantes dans un avenir proche.”