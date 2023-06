La Chine riposte à Biden pour les commentaires du « dictateur Xi »

Les propos du président américain sont « absurdes » et constituent « une provocation politique ouverte », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.

Pékin a repoussé les propos du président américain Joe Biden faisant référence au dirigeant chinois Xi Jinping comme « un dictateur » affirmant que les déclarations sont carrément offensantes.

S’exprimant mardi lors d’une collecte de fonds en Californie, Biden a abordé la controverse entourant un ballon chinois entré dans l’espace aérien américain plus tôt cette année, suggérant que Xi ne savait même pas que le navire était là.

« C’est un grand embarras pour les dictateurs. Quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé. Ce [balloon] n’était pas censé aller où il était. Il a été soufflé bien sûr, « dit-il à l’époque.

Mercredi, lors d’une conférence de presse régulière, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié ces propos de « extrêmement absurde » ajoutant qu’ils « a gravement violé la dignité politique de la Chine. » Elle a dit que de telles déclarations violent également l’étiquette diplomatique et contredisent les faits fondamentaux.

« C’est une provocation politique ouverte », Mao a souligné.

En savoir plus Biden qualifie le chinois Xi de « dictateur »

La porte-parole a également réitéré la position de la Chine selon laquelle le ballon – qui, selon Washington, cherchait à surveiller des sites stratégiques sur le continent américain – s’est égaré dans l’espace aérien américain en raison de « facteurs de force majeure ».

« La partie américaine a déformé les faits et abusé de la force, reflétant pleinement la nature tyrannique et hégémonique des États-Unis », dit-elle.

Les allers-retours entre la Chine et les États-Unis surviennent peu de temps après une visite historique du secrétaire d’État Antony Blinken à Pékin, où il a rencontré Xi et d’autres hauts responsables chinois.

Lundi, le haut diplomate américain a déclaré que les deux pays avaient atteint « progrès » vers la remise sur les rails de leurs relations bilatérales. Blinken a également juré que les États-Unis « gérer de manière responsable » concurrence avec la Chine afin que leur relation « ne vire pas au conflit » selon le département d’état.

Pendant ce temps, lors de la rencontre avec Blinken, Xi a déclaré que Pékin « respecte les intérêts américains et ne cherche pas à défier ou à déplacer les États-Unis », ajoutant que Washington a également « doit respecter la Chine » et ne pas porter atteinte à ses droits et intérêts légitimes.

Ces derniers mois, les relations sino-américaines ont été entachées d’un certain nombre de désaccords, Taiwan étant l’un des plus conflictuels. La Chine considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire souverain et a protesté à plusieurs reprises contre la vente par Washington d’équipements militaires à Taipei.