La Chine riposte à Biden pour avoir qualifié le président Xi Jinping de dictateur : « Extrêmement absurde et irresponsable »

La Chine a réagi mercredi après que le président Biden a qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur, critiquant le commentaire comme « extrêmement absurde et irresponsable ».

Lors d’une collecte de fonds en Californie mardi soir, Biden a déclaré que Xi était embarrassé après que l’US Air Force ait abattu le ballon espion chinois : « La raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j’ai abattu ce ballon avec deux wagons remplis d’espions L’équipement qu’il contenait était qu’il ne savait pas qu’il était là. C’est un grand embarras pour les dictateurs quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé.

« Les propos américains sont extrêmement absurdes et irresponsables. C’est une provocation politique flagrante », a réagi mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning lors d’un briefing quotidien. « La Chine exprime un fort mécontentement et une forte opposition. »

Mao a déclaré que les commentaires de Biden lors de la collecte de fonds « vont totalement à l’encontre des faits et violent gravement le protocole diplomatique, et portent gravement atteinte à la dignité politique de la Chine ».

Lors de la réception de campagne privée à Kentfield, Biden a également mis l’accent sur la coopération avec la Chine et Xi, bien qu’il ait admis : « Cela va prendre du temps ».

Au cours de la conférence de presse, Mao a réitéré la position officielle de la Chine selon laquelle le ballon a été utilisé pour la recherche météorologique avant qu’il ne s’écarte accidentellement de sa trajectoire.

« Les États-Unis auraient dû gérer cela de manière calme et professionnelle », a souligné Mao. « Cependant, les États-Unis ont déformé les faits et utilisé la force pour faire du battage médiatique sur l’incident, révélant pleinement sa nature d’intimidation et d’hégémonie. »

Les barbes échangées surviennent un jour après que le secrétaire d’État Antony Blinken a conclu une visite à Pékin, qui comprenait une rencontre avec Xi.

La visite diplomatique avait pour but d’aider à apaiser les tensions entre les États-Unis et la Chine qui sont devenues tendues au milieu des différends avec Taïwan, le ballon espion et la découverte d’une base chinoise à Cuba – marquant un creux historique dans les relations entre les deux superpuissances mondiales.

La visite de Blinken ne semble pas avoir abouti à des résultats matériels.

