La Chine révise fortement le nombre de morts liés à l’épidémie de covid à 60 000 contre 37

Les autorités ont récemment fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de rapports faisant état de salons funéraires et d’hôpitaux débordés. Un rapport du Washington Post la semaine dernière a documenté une augmentation du trafic à l’extérieur des salons funéraires, selon des images satellite, des vidéos de première main et des entretiens avec le personnel et les résidents du crématorium.

La Commission nationale de la santé a déclaré lors d’une conférence de presse que les hôpitaux avaient enregistré au moins 59 938 décès liés au covid-19 entre le 8 décembre et le 12 janvier. Parmi ces décès, 5 503 impliquaient une insuffisance respiratoire causée par le virus, et le reste des décès étaient causés par des maladies sous-jacentes associées au covid-19. L’âge moyen des patients décédés était de 80,3 ans.

La Chine n’avait auparavant signalé que 37 décès entre le 7 décembre et le 8 janvier, la dernière date à laquelle le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a rapporté des chiffres quotidiens. Au 8 janvier, le CDC chinois a signalé un total de 5 272 décès depuis le début de la pandémie.

Pendant la majeure partie de la pandémie, la Chine a poursuivi une politique stricte de zéro-covid mise en œuvre par des verrouillages stricts, des quarantaines obligatoires et des tests de masse ainsi que le suivi des citoyens. Après des manifestations de masse contre ces mesures fin novembre et une augmentation des cas d’omicron, les autorités ont soudainement abandonné ces restrictions le 7 décembre.

Depuis lors, les responsables de la santé ont signalé des cas dans les 31 provinces, municipalités et régions du pays, mais n’ont pas fourni de chiffres fiables sur l’étendue réelle de l’épidémie. Des chercheurs de l’Université de Pékin, utilisant des résultats de recherche sur des plateformes en ligne, ont estimé un taux d’infection à l’échelle nationale de 64%, avec plus de 900 millions de citoyens attrapant le virus.

L’absence de tests obligatoires et l’utilisation d’une définition étroite des décès par covid – des patients positifs qui meurent d’insuffisance respiratoire – ont faussé le bilan officiel des décès en Chine. Les responsables ont déclaré qu’ils enquêteraient sur les décès et publieraient les résultats à l’avenir.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé Pékin à partager plus d’informations et a déclaré que les autorités sous-représentaient le nombre d’hospitalisations et de décès. Des pays comme les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont commencé à exiger des tests de coronavirus pour les arrivées de Chine. Pékin s’est engagé à prendre des “contre-mesures” contre de telles restrictions et a suspendu la semaine dernière les visas à court terme pour les visiteurs potentiels de Corée du Sud et du Japon.