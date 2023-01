La Chine revient à Davos avec un message clair : nous sommes ouverts aux affaires

M. Liu, un vice-premier ministre qui a beaucoup voyagé et qui est l’un des visages les plus reconnaissables de la Chine en Occident, a insisté sur le fait que la crise de Covid se «stabilisait», sept semaines après que le gouvernement a brusquement abandonné sa politique de quarantaines et de verrouillages. La Chine a dépassé le pic des infections, a-t-il dit, et dispose de suffisamment de lits d’hôpitaux, de médecins et d’infirmières et de médicaments pour soigner les millions de malades.