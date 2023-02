La Chine revendique un deuxième ballon espion présumé au-dessus de l’Amérique latine

Après avoir initialement exprimé ses regrets pour l’apparition du ballon, la position de la Chine s’est durcie au cours du week-end avec des accusations selon lesquelles la réponse américaine était une “réaction excessive” et avait “gravement violé les pratiques internationales”. L’armée chinoise a déclaré qu’elle se réservait le droit d’utiliser des “moyens nécessaires” non spécifiés dans des situations similaires.

Bien que peu espéraient une détente significative, la visite de Blinken aurait été la première en cinq ans du plus haut diplomate américain en Chine et aurait permis de capitaliser sur une rencontre entre le président Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping en novembre.

Après une décennie de politique étrangère de plus en plus belliqueuse, Xi a entamé son troisième mandat avec une démonstration de pragmatisme diplomatique stimulée, selon les analystes, par un désir d’apaiser les tensions internationales et de se concentrer sur les problèmes économiques et covid à la maison.