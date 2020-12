Il n’était pas clair si l’ambiguïté était involontaire ou un exemple de la traîne pour lequel le tabloïd Global Times est célèbre. Mais cela a provoqué des ripostes de la part des responsables et des journaux sud-coréens, ainsi que d’une multitude de commentaires sur les réseaux sociaux barbelés sur les points les plus fins du chou mariné.

SÉOUL, Corée du Sud – Les légumes fermentés sont délicieux – sur ce point, de nombreuses personnes de Chine et de Corée du Sud peuvent être d’accord. Mais pour certains utilisateurs des réseaux sociaux des deux pays, la bonne volonté culinaire s’arrête là.

Le régulateur, l’Organisation internationale de normalisation, publie généralement de telles directives pour garantir que les produits et services d’un pays peuvent être utilisés dans les processus industriels d’un autre. Dans ce cas, il a déclaré que le manque de «garanties unifiées et explicites de qualité et de sécurité des produits» dans l’industrie du paocai «limite considérablement le commerce international et la circulation des produits du paocai».

Le naissain de kimchi a commencé la semaine dernière, lorsqu’un régulateur mondial basé en Suisse a publié une définition des «catégories» et des «exigences» du paocai. C’est le nom en mandarin d’un plat de légumes fermentés de type kimchi qui est populaire dans la province du Sichuan, à l’ouest de la Chine.

Cela touche également aux points sensibles culturels en Corée du Sud: près de 40% du kimchi fabriqué en usine consommé là-bas est importé de Chine, et la tradition de faire le plat localement s’estompe à mesure que les familles coréennes mangent plus de cuisine non coréenne.

Le crachat ouvre un autre front dans une lutte pour le soft power entre deux pays dont les relations se détériorent parfois sur des questions plus lourdes, comme le programme nucléaire de Kim Jong-un et l’héritage de la guerre de Corée.

L’aiguilletage du tabloïd, si c’est ce qu’il était, a touché un nerf en Corée du Sud, où de nombreuses personnes se sentent menacées par la présence de plus en plus affirmée de la Chine dans la région. Certains utilisateurs de médias sociaux ont accusé le Global Times d’appropriation culturelle.

La Corée du Sud et la Corée du Nord ont également fait campagne séparément pour inscrire la saison de fabrication du kimchi, une tradition séculaire connue sous le nom de «kimjang», au registre du patrimoine immatériel de l’UNESCO. L’agence a accepté les demandes des deux Corées.

En 2018, par exemple, lorsque Singapour a annoncé un plan visant à demander à l’UNESCO de reconnaître ses vendeurs de nourriture de rue comme un «patrimoine immatériel», les critiques de la Malaisie voisine ont essentiellement déclaré que leurs vendeurs étaient meilleurs – et qu’une grande partie de la cuisine de Singapour venait de Malaisie. la première place. L’Indonésie avait une querelle similaire avec la Malaisie au sujet du batik, le processus de teinture des textiles.

Le ministère sud-coréen de l’Agriculture a déclaré dimanche dans un communiqué que la norme paocai de l’ISO n’était «absolument pas liée à notre kimchi», ajoutant que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture avait publié une définition du kimchi en 2001.

Le kimchi appartient à une famille internationale d’aliments marinés qui comprend le paocai, le tsukemono (du Japon) et la choucroute (d’Allemagne), a déclaré Cho Jung-eun, directeur du World Institute of Kimchi, un institut de recherche financé par le gouvernement sud-coréen.

Mme Cho a déclaré que lorsque la FAO a publié sa définition du kimchi en 2001, «la Chine n’était pas du tout intéressée par le kimchi, et le kimchi n’était pas produit en Chine à l’époque.» Ce n’est qu’après 2003 que les Sud-Coréens ont commencé à s’installer en Chine pour construire des usines de kimchi, a-t-elle ajouté, et plus tard encore, un marché local pour le plat s’est développé en Chine.

Mme Cho a dit que le kimchi est différent de ses cousins ​​marinés en raison de son mélange distinctif d’ail, de gingembre et de poudre de poivron rouge.

La définition de 2001 de la FAO dit que le kimchi se compose de «chou chinois» et d’autres légumes qui sont «parés, coupés, salés et assaisonnés avant la fermentation». La décision d’un pays d’accepter formellement de telles définitions est volontaire et la FAO ne se prononce pas sur les différends sur la manière de les interpréter. L’agence a refusé de commenter mardi.

Certains utilisateurs chinois ont pris une note de conciliation, disant sur les réseaux sociaux que le kimchi et le «kimchi du Sichuan» sont tous deux délicieux – ou même que «notre paocai» n’est pas aussi savoureux que son homologue coréen.

Mais d’autres ne lâchent pas prise.

«Le Sichuan est le vrai kimchi», a écrit lundi un utilisateur sur Weibo, une plateforme de médias sociaux de type Twitter en Chine. « La version de la Corée du Sud est simplement des cornichons. »

Youmi Kim a rapporté de Séoul et Mike Ives de Hong Kong. Tiffany May a contribué aux reportages de Hong Kong et Coral Yang a contribué aux recherches de Shanghai.