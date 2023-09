La Chine revendique la propriété du détroit de Taiwan. Le Canada vient de faire passer un navire de guerre à travers

Après des mois de planification secrète et de préparation de l’équipage à défendre son navire si nécessaire, la Marine royale canadienne a traversé le détroit de Taiwan.

Alors que le NCSM Ottawa pénétrait dans cette étendue d’eau très fréquentée et stratégiquement critique au lever du soleil, il était flanqué de trois navires de guerre chinois armés de missiles et de torpilles. Ils ont reflété les mouvements d’Ottawa pendant toute la durée de la traversée de 17 heures.

Le Canada a fait le voyage aux côtés du USS Ralph Johnson, un destroyer lance-missiles de la marine américaine, dans le cadre de ce que les deux pays décrivent comme un exercice de liberté de navigation.

« Traverser le détroit de Taiwan, c’est démontrer un Indo-Pacifique libre et ouvert », a déclaré Sam Patchell, commandant du navire canadien. CBC News était à bord du navire pendant le transit.

« La seule façon d’y parvenir est de venir ici et de le signaler. »

Le destroyer chinois Nanjing vu depuis la frégate canadienne NCSM Ottawa alors qu’il traversait le détroit de Taiwan, l’une des voies navigables les plus fréquentées au monde pour le trafic commercial et de pêche. (Vente Lyzaville/CBC)

La Chine revendique la propriété du détroit

Le détroit de Taiwan mesure 160 kilomètres de large à son point le plus étroit et sépare la Chine continentale de Taiwan. Le gouvernement chinois revendique Taiwan et le détroit comme étant les siens, et a décrit les précédentes traversées navales comme « attisant les troubles ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d’une conférence de presse en juin que la Chine était fermement déterminée à défendre sa souveraineté et sa sécurité ainsi que la paix et la stabilité régionales.

Ni le Canada ni les États-Unis ne reconnaissent l’indépendance de Taiwan. Tous deux font partie d’une majorité de pays qui insistent sur le fait que le détroit de Taiwan constitue principalement des eaux internationales à travers lesquelles le commerce mondial et les navires de guerre peuvent passer sans entrave.

Pendant la traversée, les journalistes de CBC News l’ont constaté de leurs propres yeux, avec des centaines de cargos quittant les ports chinois et taïwanais à destination de destinations internationales.

De nombreux pays, dont le Canada, souhaitent protéger le détroit en tant que voie navigable internationale. En vertu du droit international, la Chine a une juridiction exclusive sur les 12 milles marins (22 kilomètres) au large de ses côtes. Il revendique également la zone située au large des côtes de Taiwan.

Le Cmdr Sam Patchell dirige son équipage de 240 marins à bord de la frégate canadienne NCSM Ottawa. Il affirme que la seule façon de garantir des voies navigables libres et ouvertes dans les régions indo-pacifiques est de « venir ici et de le signaler ». (Vente Lyzaville/CBC)

Mais en tant que signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Chine ne dispose pas de droits de navigation exclusifs au-delà de cette zone.

La Chine n’a pas encore répondu officiellement à la traversée du détroit par les marines canadienne et américaine – même si elle trouvera probablement cela provocatrice, sur la base des réactions passées.

REGARDER | Des destroyers chinois affrontent le NCSM Ottawa plus tôt cette semaine : Des destroyers chinois affrontent un navire de guerre canadien dans les eaux au large de Taïwan La frégate canadienne NCSM Ottawa, en mission de patrouille conjointe avec des navires de guerre américains et japonais en mer de Chine orientale, a vécu un moment tendu avec un destroyer lance-missiles chinois. Une équipe de CBC News bénéficiant d’un accès exclusif l’a filmé.

Un navire de guerre canadien en état d’alerte

Tous les navires de guerre ont agi de manière professionnelle pendant la traversée, en maintenant une séparation sûre les uns des autres.

Mais l’équipage du NCSM Ottawa avait passé des semaines à se préparer avant son déploiement depuis Esquimalt, en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver. Ces exercices comprenaient la réponse aux attaques de torpilles et de missiles, aux incendies, aux collisions et aux dommages causés au navire.

Les avions de combat chinois ont suivi une trajectoire d’interception à plusieurs reprises vers le navire, mais ont dévié de leur trajectoire à plus de 30 kilomètres.

Un navire de guerre taïwanais a également suivi les mouvements canadiens, laissant le NCSM Ottawa séparer les deux camps.

La Chine a déclaré son intention de réunifier l’île avec le continent, et Taiwan craint qu’elle ne le fasse par la force. La Chine possède désormais la plus grande marine du monde en termes de nombre de navires et a augmenté ses dépenses militaires de façon exponentielle au cours des 15 dernières années.

La frégate taïwanaise Cheng Kung a également suivi le navire canadien sur la totalité du détroit de Taïwan. Il a maintenu sa position sur le côté gauche du NCSM Ottawa, tandis que les navires de la marine chinoise de l’APL ont pris place derrière les Taïwanais et sur le côté droit. (David Common/CBC)

Le Canada parmi les rares pays à faire la traversée

Même si la marine canadienne est loin d’être la plus grande au monde, le pays est l’un des rares pays disposés à envoyer des navires de guerre par le détroit de Taiwan.

Avant la traversée de septembre, une autre frégate canadienne a observé en juin un destroyer chinois accélérer et couper l’USS Chung Hoon, un navire d’assaut amphibie américain.

La Chine a décrit le différend sur le détroit de Taiwan comme une question interne, rejetant toute ingérence internationale.

Mais Yuki Tatsumi, codirecteur du programme Asie de l’Est du Stimson Center, un groupe de réflexion de Washington, affirme que la participation du Canada rejette cette pensée.

« La Chine y réfléchira à deux fois avant de faire quelque chose tant que ce problème deviendra plus mondial », a déclaré Tatsumi.

« Les manifestations d’intérêt en temps de paix pourraient aller à l’encontre du [People’s Republic of China] en pensant même à recourir à des scénarios violents. »

Le destroyer lance-missiles américain Ralph Johnson a pris des mesures d’évitement pour éviter un navire chinois suspect. Le navire transportait un système radar inhabituel, ce qui laisse craindre qu’il s’agisse d’un bateau de surveillance militaire déguisé en bateau de pêche. (David Common/CBC)

Une frégate canadienne évite les navires pendant la traversée

Le détroit de Taiwan regorge de vastes transporteurs de marchandises et de petits bateaux de pêche. Cela exige que ceux qui dirigent le NCSM Ottawa scrutent constamment l’horizon et suivent les contacts sur leur radar.

Les sous-marins chinois sont connus pour traverser la région, c’est pourquoi les vigies sur la passerelle de commandement du navire canadien ont reçu pour instruction de surveiller les périscopes qui jettent un coup d’œil à la surface de l’eau, tandis que l’équipement sonar dans la salle des opérations du navire était équipé en permanence.

À un moment donné, l’USS Ralph Johnson a brusquement dévié de sa route en réponse à un petit bateau blanc.

À première vue, il s’agissait d’un bateau de pêche. Mais une inspection plus approfondie a révélé un système radar inhabituel, ce qui laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un navire de surveillance infiltré utilisé par l’armée chinoise.

Alors que les Canadiens dépassaient ce navire suspect, une équipe de collecte de renseignements militaires a pris des photos et des vidéos pour une analyse ultérieure. (David Common/CBC)

« Certaines voitures de police n’ont pas de marquages ​​sur le côté, et d’autres en ont », a déclaré Patchell alors qu’Ottawa contournait le navire suspect.

« Nous allons enquêter, prendre des images et les partager avec notre équipe… il existe toutes sortes de façons de masquer ce que vous faites ici. »

Le déploiement du NCSM Ottawa se poursuit

La frégate canadienne est déployée depuis près de cinq mois et sillonne désormais la mer de Chine méridionale, par laquelle transitent chaque année plus de 4,6 billions de dollars de marchandises, soit un tiers de tout le commerce mondial.

La mer de Chine méridionale fait également l’objet de revendications territoriales de la Chine, de sorte que l’exercice de liberté de navigation du Canada se poursuivra.

La frégate chinoise Liuzhou faisait partie des navires de guerre qui ont suivi la marine canadienne lors de son passage dans le détroit de Taiwan. La Chine possède désormais la plus grande marine du monde, avec 350 navires de surface et sous-marins. (David Common/CBC)

La Chine conteste la propriété de certaines îles, comme celles revendiquées depuis longtemps par les Philippines.

Il a également construit des îles artificielles, ce qui lui permet de revendiquer l’eau qui les entoure. Il a placé des équipements militaires sur ces îles et, entre 2014 et 2016, a construit plus de nouvelles surfaces insulaires que toutes les autres nations réunies dans l’histoire.

Les États-Unis ont jugé illégales les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale.