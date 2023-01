La Chine révèle une population surprenante — RT World News

La population chinoise a chuté de 850 000 en 2022, pour la première fois depuis 1962, a rapporté mardi le Bureau national des statistiques. L’enquête annuelle sur les données a également montré un taux de natalité record et le taux de mortalité le plus élevé depuis 1976.

À la fin de l’année dernière, la population de la partie continentale de la Chine s’élevait à 1,41175 milliard, a révélé le BES lors de la conférence de presse de mardi. Ce chiffre comptait tous les citoyens des 31 provinces et régions autonomes, mais exclut les résidents de Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi que les étrangers vivant sur le continent.

Les statistiques pour 2022 ont montré une population vieillissante, une population active en diminution, un faible taux de natalité et des taux de mortalité élevés, avec plus d’hommes que de femmes et les citadins sont largement plus nombreux que les ruraux. Les démographes chinois attribuent cela à l’impact durable de la politique “Un enfant”, qui n’a été assouplie qu’en 2015.

La population chinoise est « planant toujours autour du stade de croissance zéro », Yuan Xin, professeur à l’Institut de la population et du développement de l’École d’économie de l’Université de Nankai, a déclaré mardi au Global Times. Il a noté qu’il y avait une augmentation nette de 480 000 personnes en 2021, et que l’écart est “très petit pour 1,4 milliard de personnes.”

Seuls 9,56 millions de bébés sont nés en 2022, le premier plongeon en dessous de dix millions depuis 1950. C’était aussi la troisième année consécutive où le taux de natalité était tombé en dessous de 1 %, passant de 7,52 pour mille en 2021 à seulement 6,77. En comparaison, les États-Unis comptaient 11,06 naissances pour mille en 2021, tandis que l’Inde en comptait 16,42.

Le taux de mortalité est passé à 7,37 décès pour mille, contre 7,18 l'année précédente – les pires chiffres depuis 1976.















Le BES a également indiqué que 65,22 % de la population chinoise vivait dans les villes, que la population active a diminué de 0,5 % et que le nombre de personnes de plus de 60 ans a augmenté de 13 millions pour atteindre 19,8 % de la population totale.

Les dirigeants chinois ont imposé une politique « d’enfant unique » en 1980, cherchant à freiner la croissance démographique, la préférence culturelle pour les enfants de sexe masculin entraînant un déséquilibre entre les sexes. Les hommes sont actuellement plus nombreux que les femmes de 32,37 millions, soit un rapport de 104,69 pour 100. Bien que la politique ait officiellement pris fin en 2015 et que Pékin ait encouragé les familles à commencer à avoir trois enfants depuis 2021, les incitations démographiques n’ont pas encore rattrapé les tendances.

Lors du Congrès du Parti en octobre dernier, le président Xi Jinping s’est engagé à “augmenter les taux de natalité et réduire les coûts de la grossesse et de l’accouchement, de l’éducation des enfants et de la scolarisation”, ainsi que “poursuivre une stratégie nationale volontariste” pour s’occuper des personnes âgées.