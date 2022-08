La Chine révèle pourquoi elle pense que les États-Unis ont envoyé Pelosi à Taïwan — RT World News

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi suggère que Washington a délibérément exacerbé les tensions dans la région

Pékin a laissé entendre que la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi (D-Californie), pourrait avoir fait partie d’un stratagème de Washington visant à créer un prétexte pour déployer davantage son armée dans la région.

Dans une déclaration faite lors de sa visite au Bangladesh et publiée dimanche, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que “il y a des signes que les États-Unis essaient de répéter leurs vieux trucs.” Le diplomate a précisé que Washington a une histoire de “créer d’abord un problème, puis l’utiliser pour réaliser ses propres plans stratégiques” ailleurs dans le monde.

Selon le ministre, les acteurs régionaux devraient s’opposer à la montée en puissance de la présence militaire américaine à proximité de Taïwan. Pékin a rappelé à Washington que “Taïwan ne fait pas partie des États-Unis, mais du territoire chinois”, et qu’en donnant le feu vert à la visite de Pelosi, les États-Unis avaient renié leur engagement précédemment professé envers l’intégrité territoriale de la Chine.















Wang a poursuivi en décrivant la forte réaction de la Chine, qui comprenait, entre autres, des sanctions, comme « légitime, raisonnable, licite, nécessaire, ouvert et approprié ». Il a ajouté que les mesures en question visent à “Dissuader la tentative américaine d'”utiliser Taïwan pour contrôler la Chine””.

Le chef de la diplomatie chinoise a fait valoir que la visite de Pelosi tolérait les forces séparatistes soutenant l’indépendance de Taïwan. En tant que troisième personne du gouvernement américain, Pelosi s’est associé aux séparatistes et s’est battu contre le peuple chinois, a-t-il déclaré.

Yi a appelé le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations le “règle d’or” pour les relations d’Etat à Etat. “Aujourd’hui, alors que les brimades unilatérales sévissent de temps à autre, la communauté internationale devrait parvenir à un consensus plus clair à ce sujet, faire entendre sa voix, sauvegarder conjointement les normes fondamentales du droit international et sauvegarder conjointement les droits et intérêts légitimes de tous les pays en développement. .”















Le Bangladesh a publié une déclaration réitérant son soutien à Pékin “Une seule Chine” politique. La Chine considère Taiwan autonome comme une province séparatiste et une partie du territoire chinois souverain. La politique officielle des États-Unis est depuis longtemps de reconnaître, sans approuver, la revendication de souveraineté de la Chine sur Taiwan.

Pékin a proféré des menaces répétées avant la visite de Pelosi à Taipei, affirmant que son voyage porterait atteinte à la souveraineté de la Chine et nuirait aux relations américano-chinoises. Lors d’un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden quelques jours avant le voyage de Pelosi en Asie-Pacifique, le président chinois Xi Jinping a averti : “Ceux qui jouent avec le feu périront par lui.”

Après que ces avertissements aient été ignorés et que Pelosi ait effectué sa visite à Taiwan, la Chine a rompu ses relations militaires et climatiques avec Washington.