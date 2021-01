La Chine a retiré la reconnaissance d’un passeport britannique de l’époque coloniale pour Hong Kong dans un différend croissant sur un projet britannique de délivrer des visas à des millions de citoyens.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré vendredi que la Chine ne reconnaîtrait plus le passeport national britannique (outre-mer) comme un document de voyage ou une pièce d’identité valide.

Il est arrivé alors que la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle commencerait à accepter les demandes de visa britannique spécial pour les résidents de Hong Kong à partir de dimanche.

Le gouvernement britannique estime que 300 000 personnes au départ devraient quitter le territoire britannique dans le cadre de ce programme.

Mais de nombreux Hongkongais possèdent plusieurs passeports et jusqu’à 5,4 millions de personnes pourraient éventuellement être éligibles.

Le passeport national britannique (outre-mer) a été introduit avant le passage de Hong Kong à la domination chinoise le 1er juillet 1997 et n’était ouvert qu’aux candidats nés avant cette date.

Les nouvelles demandes de nationalité ne sont pas acceptées, mais les ressortissants existants peuvent demander à amener des membres de leur famille immédiate avec eux.

La pression avait augmenté sur les autorités britanniques pour étendre les privilèges après que la Chine ait de plus en plus réprimé la vie civile et politique à Hong Kong, plus récemment en imposant une loi de sécurité nationale sur le territoire.

« Je suis extrêmement fier que nous ayons mis en place cette nouvelle voie pour que les BNO de Hong Kong vivent, travaillent et s’installent dans notre pays », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué.

«Ce faisant, nous avons honoré nos liens profonds d’histoire et d’amitié avec le peuple de Hong Kong, et nous avons défendu la liberté et l’autonomie – des valeurs chères au Royaume-Uni et à Hong Kong.»

Mais la Chine a qualifié cela de tentative de «transformer un grand nombre de Hongkongais en citoyens britanniques de seconde zone».

Le porte-parole Zhao a déclaré aux journalistes vendredi: «Cette décision porte gravement atteinte à la souveraineté de la Chine, interfère gravement dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine, et viole gravement le droit international et les normes fondamentales des relations internationales.

«La Chine ne reconnaîtra plus le soi-disant passeport BNO en tant que document de voyage et preuve d’identité à partir du 31 janvier, et se réserve le droit de prendre d’autres mesures.»