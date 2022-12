La Chine retire 6 diplomates du Royaume-Uni dans le cadre d’une enquête sur l’agression d’un manifestant pro-démocratie

La Chine a retiré six de ses diplomates du Royaume-Uni après que la police britannique a voulu les interroger sur une agression présumée contre un manifestant pro-démocratie dans l’un de leurs bureaux consulaires.

Le consul général chinois et cinq de ses collaborateurs ont été limogés après que la police britannique eut voulu interroger les six responsables sur l’agression du manifestant Bob Chen, qui a déclaré que des hommes masqués étaient sortis du bâtiment du consulat à Manchester lors d’une manifestation pacifique en octobre, l’ont traîné dans les terrains du consulat et l’ont battu, selon le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly.

La police a déclaré que les agents sur les lieux avaient dû intervenir et retirer Chen, qui a été blessé au visage et au dos.

Astucieusement, le ministère britannique des Affaires étrangères a demandé à Pékin de lever l’immunité diplomatique des six responsables pour permettre à la police enquêtant sur l’affaire de les interroger.

LA CHINE MET LE MONDE EN DANGER PLUS QUE JAMAIS

Cependant, les responsables chinois ont plutôt choisi de rappeler les diplomates en Chine

“En réponse, l’ambassade de Chine, agissant sur les instructions de Pékin, a informé le gouvernement de Sa Majesté que les fonctions du consul général à Manchester ont pris fin et qu’il est retourné en Chine”, a déclaré Cleverly. Il a ajouté que les autres membres du personnel ont “soit quitté le Royaume-Uni, soit le feront bientôt”.

LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS SONT ENCLENCHÉS DANS UNE GUERRE FROIDE. NOUS DEVONS LE GAGNER. VOICI COMMENT NOUS ALLONS

Dans un communiqué, Chen a déclaré que le retrait des diplomates chinois lui avait donné une “fermeture”.

“Cela fait deux mois que j’ai été agressé à Manchester par des membres du personnel du consulat chinois”, a-t-il déclaré. “Ce qui s’est passé le 16 octobre 2022 était inacceptable et illégal, et le retrait de ces diplomates chinois me donne un sentiment de fermeture.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le ministère chinois des Affaires étrangères a soutenu au moment de l’incident que Chen était entré illégalement dans le consulat et que le personnel diplomatique chinois avait le droit de maintenir la sécurité dans ses locaux.

L’Associated Press a contribué à ce rapport