La Chine restreint l’accès aux données publiques pour contrer les informations des groupes de réflexion américains

La Chine a intensifié ses efforts pour réprimer l’acquisition de données étrangères dans une démarche partiellement motivée par les efforts des groupes de réflexion américains pour surveiller les informations difficiles à trouver sur Pékin et sa stratégie de « fusion militaro-civile », selon un rapport du Wall Street Journal trouvé lundi. .

Alors que la tension et la concurrence entre les États-Unis et la Chine continuent de monter, Pékin a récemment pris des mesures pour restreindre l’accès à ses bases de données à l’étranger et renforcer son contrôle sur les récits occidentaux concernant la Chine.

Une loi sur l’espionnage révisée à la fin du mois dernier a suscité l’inquiétude de la communauté internationale des affaires, qui a fait valoir que les nouvelles directives pourraient rendre la poursuite des affaires avec la deuxième économie mondiale plus risquée.

Les cabinets de conseil, juridiques, cyber et d’audit occidentaux pourraient avoir plus de mal à faire des affaires avec Pékin à la suite de la décision du président Xi Jinping d’étendre le pouvoir de la Chine sur les entités privées et de contrôler l’accès aux données et aux dossiers financiers.

Mais selon des sources anonymes familières avec les efforts de Pékin, l’augmentation des restrictions est apparemment due à l’inquiétude croissante des hauts responsables chinois concernant les renseignements que les analystes américains ont pu recueillir en utilisant des informations accessibles au public.

La poussée de la Chine vers une « fusion militaro-civile » – que le Département d’État décrit comme « agressive » – a particulièrement intéressé les groupes de réflexion américains.

Le département a détaillé la stratégie chinoise comme un stratagème pour supprimer « les barrières entre les secteurs de la recherche civile et commerciale de la Chine, et ses secteurs industriels militaires et de défense » dans le but de renforcer son « Armée populaire de libération (APL) en une « armée de classe mondiale ». ‘ d’ici 2049. »

Mais l’intégration militaire du secteur commercial par Pékin n’utilise pas seulement sa propre sphère privée.

Les politiques notoirement ambiguës de la Chine envers les entreprises privées étrangères et son accès possible aux informations sur les entités préoccupent depuis longtemps les responsables occidentaux, ce qui a incité les groupes de réflexion et les analystes américains à parcourir les informations accessibles au public pour trouver des réponses.

Un rapport de juin 2022 du Center for Security and Emerging Technology intitulé « Silicon Twist » a apparemment frappé les responsables chinois comme étant particulièrement préoccupant car il se concentrait sur la façon dont l’armée chinoise accédait aux « puces avancées » produites par des sociétés privées américaines à Taïwan et en Corée du Sud, ont déclaré des sources. le journal de Wall Street.

Les analystes auraient été en mesure de détailler comment le PLA a eu accès à ces puces après avoir consulté des milliers de dossiers d’achat et de données financières accessibles au public.

Les informations que ces groupes de réflexion sont en mesure d’acquérir ont été utilisées par les législateurs américains lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les politiques de sécurité et de commerce de Washington avec Pékin.

Les conclusions du Center for a New American Security auraient également été utilisées dans des témoignages présentés à un groupe du Congrès, surnommé la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine, sur l’utilisation militaire de l’intelligence artificielle par Pékin pour renforcer ses capacités de combat.

Mais alors que Pékin continue de limiter l’accès aux données et aux informations financières, les analystes et les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par le potentiel encore plus grand d’un avenir ambigu en ce qui concerne les relations économiques et politiques des États-Unis avec la Chine.

Isaac Stone Fish, PDG de Strategy Risks, une société de risque axée sur la Chine, a déclaré à Fox News Digital : « Pékin souhaite que les entreprises travaillent de plus en plus avec le Parti communiste chinois, tandis que Washington souhaite qu’elles réduisent leur exposition au Parti. C’est une décision majeure. chaque grande entreprise américaine doit faire : les entreprises ne peuvent plus rester sur la touche.

« Ils doivent pencher d’un côté ou de l’autre. Ils doivent aussi comprendre que Pékin et Washington veulent qu’ils choisissent », a-t-il ajouté.