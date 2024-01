La Chine reste un marché difficile pour le retour de l’ancien premier fournisseur mondial de smartphones, Samsung.

Cet article a été publié pour la première fois par le Korea Times en partenariat avec le South China Morning Post.

Résident de la province orientale du Jiangsu, Shen Ling, 48 ans, possédait plusieurs Samsung Électronique téléphones intelligents dans les années 2010, attiré par l’apparence bien conçue des appareils et leur popularité auprès des consommateurs de Chine continentale.

« C’était autrefois une époque de gloire pour Samsung en Chine, lorsque tant de mes amis utilisaient la marque pour sa position sur le marché haut de gamme », a déclaré Shen. “J’ai aussi choisi d’acheter un téléphone Samsung à cette époque pour la même raison.”

Mais la solide présence de Samsung sur le plus grand marché mondial des smartphones a pris une tournure désastreuse fin 2016, lorsque la société a arrêté définitivement la production de son combiné Galaxy Note 7 au milieu d’inquiétudes croissantes quant à l’incendie de l’appareil. Cela faisait suite aux critiques généralisées des consommateurs chinois après plusieurs incidents où la batterie du combiné a explosé. En janvier 2017, le Sud coréen le géant de l’électronique a admis que ces incidents étaient causé par des problèmes de fabrication et de conception de la batterie après une enquête interne.

“Le préjudice porté à l’image de Samsung a été dévastateur”, a déclaré Shen. “Cela m’a fait douter de pouvoir faire confiance à la qualité de ses futurs téléphones.” Shen a finalement décidé de passer à un Technologies Huawei smartphone en 2020.

Un utilisateur de smartphone Galaxy Note 7 basé à Hong Kong a affirmé dans cette publication sur Facebook du 19 septembre 2016 que la batterie de l’appareil avait explosé lors de sa charge. Photo : Facebook alt=Un utilisateur de smartphone Galaxy Note 7 basé à Hong Kong a affirmé dans cette publication sur Facebook le 19 septembre 2016 que la batterie de l’appareil avait explosé lors de sa charge. Photo : Facebook>

Samsung était autrefois le plus grand vendeur de smartphones sur le continentavec une part de marché d’environ 20 pour cent en 2013. L’entreprise coréenne se classait au dernier rang des principaux fournisseurs de téléphones portables du marché en 2018, avec seulement 1 pour cent de part et est depuis restée à ce niveau.

La chute de l’entreprise sur le marché des smartphones en Chine continentale était en partie due à « une combinaison d’opérations inappropriées conduisant à une réputation ternie », a déclaré Ivan Lam, analyste principal chez Counterpoint Research. Il a également indiqué que les principaux fournisseurs chinois, dont Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo – sont devenus de puissants concurrents nationaux et internationaux.

Mais Samsung, renversé par Pomme en termes de livraisons annuelles de smartphones dans le monde pour la première fois en 2023a toujours l’ambition de retrouver son ancienne gloire sur le continent.

Alors que Huawei s’est largement retiré du marché coréen, principalement en raison de la fidélité des consommateurs locaux aux téléphones Android locaux, Samsung tente lentement de faire son retour en Chine. Pourtant, la mission de Samsung est devenue plus difficile dans un contexte de crise sur le continent. reprise économique post-pandémique fragile.

“Samsung s’est concentré sur le marché haut de gamme en Chine, notamment avec l’introduction de modèles pliables“, a déclaré Lam de Counterpoint. “La stratégie actuelle de Samsung en Chine semble être caractérisée par le conservatisme, la stabilité et la continuité.”

Au cours des dernières années, Samsung a continué à lancer de nouveaux modèles de smartphones sur le continent. Il a également travaillé avec certaines grandes entreprises chinoises de technologie, notamment Baidu et Tencent Holdingspour contribuer à accélérer la localisation de l’écosystème de contenu de ses smartphones.

La raison pour laquelle Samsung n’a pas complètement quitté la Chine continentale était évidente : le pays reste le plus grand fournisseur d’ordinateurs, de smartphones et de smartphones au monde. l’Internet et semi-conducteur marché. La poursuite de ses activités sur ce vaste marché est devenue plus importante pour le conglomérat coréen, car ses ventes ont été durement touchées par la faiblesse de la demande mondiale d’électronique grand public.

Dans ses prévisions de bénéfices publiées la semaine dernière, Samsung a déclaré qu’il prévoyait de publier son sixième trimestre consécutif de bénéfice d’exploitation en baisse. La société a estimé que son bénéfice d’exploitation pour 2023 a plongé de 84,9% sur un an à 6.540 milliards de wons (4,86 milliards de dollars), tandis que son chiffre d’affaires annuel devrait chuter de 14,6% à 258.160 milliards de wons.

L’accent mis par Samsung sur le segment haut de gamme du marché chinois des smartphones a réussi à attirer un nombre croissant de nouveaux utilisateurs. Shanghai Cynthia Xia, étudiante universitaire, a par exemple commencé à utiliser le téléphone pliable de Samsung. Galaxy Z Flip 4 smartphone en 2022.

“J’ai été totalement attiré par le design et sa flexibilité permettant d’adopter des paramètres personnalisés”, a déclaré Xia. “Je pense qu’aucune autre marque ne fait aussi bien que Samsung en matière de téléphones pliables.”

Toutefois, les perspectives de Samsung dans la deuxième économie mondiale sont compliquées par la situation actuelle. Guerre technologique entre les États-Unis et la Chinece qui jette une ombre sur le réseau de chaîne d’approvisionnement de l’entreprise coréenne sur le continent.

Bien que Samsung, avec son rival en matière de puces mémoire SK Hynixa obtenu l’année dernière des dérogations pour une durée indéterminée de Washington à expédier des équipements avancés de fabrication de semi-conducteurs pour ses usines en Chine, le conglomérat technologique a réduit ses installations de production et le nombre d’employés dans le pays.

Au cours des dernières années, Samsung a fermé plusieurs bases de production sur le continent, notamment sa dernière usine de smartphones à Huizhou, une ville du sud de la province du Guangdong, et dernière usine d’ordinateurs personnels à Suzhou, une métropole animée du Jiangsu. L’entreprise comptait 17 891 employés sur le continent en 2022, ce qui contraste fortement avec son pic de 63 316 en 2013, selon le rapport de développement durable de Samsung.

La délocalisation des usines de Samsung du continent a montré comment l’entreprise « a stratégiquement dépriorisé le marché chinois, ce qui a entraîné une réduction des investissements dans la création de marques et de canaux », a déclaré Lam de Counterpoint.

Avec le lancement récent de Samsung Série Galaxy 24, dotée de la technologie d’intelligence artificielletous les regards sont tournés vers la manière dont l’entreprise peut contribuer à relancer et à apporter des changements sur le marché mondial des smartphones.

Pourtant, ce nouveau téléphone ne devrait pas faire grand bruit sur le continent.

“Aucun de mes amis n’utilise de téléphones Samsung de nos jours, alors pourquoi ne m’en tiendrai-je pas aux marques nationales alors qu’elles offrent des fonctionnalités similaires à des prix inférieurs ?” Shen du Jiangsu a dit.

