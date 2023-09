La Chine reste officiellement silencieuse sur l’arrestation du milliardaire Evergrande Tycoon

Le gouvernement chinois a nié avoir connaissance du dilemme juridique auquel est confronté Hui Ka Yan, le fondateur et PDG d’Evergrande, qui a été placé sous contrôle policier cette semaine dans le dernier épisode de la disgrâce du méga-développeur qui dure depuis des années.

Le groupe chinois Evergrande a annoncé jeudi que Hui, son président, était soupçonné de « crimes illégaux » non précisés et que des mesures obligatoires avaient été prises conformément à la loi. Le communiqué indique également que la négociation des actions de la société sera interrompue jusqu’à nouvel ordre et conseille aux détenteurs de titres et aux investisseurs potentiels de « faire preuve de prudence ».

Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde, avec un passif dépassant les 300 milliards de dollars. Lorsqu’elle n’a pas été en mesure de payer les intérêts de ces dettes en 2021, elle a plongé le marché immobilier chinois dans une crise de liquidité. Certains analystes ont qualifié cette période de « moment Lehman Brother » en Chine, en référence à la crise financière américaine de 2008.

Hui, basé à Hong Kong, est désormais sous contrôle policier dans un lieu désigné, mais non précisé, en Chine continentale, a rapporté mercredi Bloomberg, citant des individus anonymes. En Chine, le contrôle policier est considéré comme moins grave que la détention ou l’arrestation.

Invitée jeudi à clarifier la situation de 64 ans, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d’un point de presse régulier qu’elle n’avait aucune information à offrir.

Hui rejoint une liste d’une demi-douzaine de magnats qui feront l’objet d’une enquête pour crimes financiers au cours de la dernière décennie, coïncidant avec l’arrivée au pouvoir du président chinois Xi Jinping et sa vaste campagne anti-corruption dans les secteurs public et privé.

Cette photo prise le 5 juin 2017 montre le président d’Evergrande, Xu Jiayin, assistant à une réunion à Wuhan, dans la province centrale du Hubei en Chine.

Photo de STR/AFP via Getty Images



« On ne sait pas exactement pourquoi Hui est sous surveillance policière, mais cela pourrait être le signe de certaines négociations exigées du gouvernement. Les derniers développements ont perturbé [Evergrande’s] espoir de [debt] restructuration », a déclaré à Reuters Gary Ng, économiste du fournisseur international de services financiers Natixis. Aucune entreprise n’est « trop ​​grande pour faire faillite » en Chine, a-t-il déclaré, et il doutait qu’un plan de sauvetage soit prévu pour le géant immobilier en difficulté.

Le gel actuel des actions Evergrande est intervenu un mois seulement après la reprise des échanges après une suspension de 17 mois. Quelques minutes après la reprise des échanges le 29 août, les actions ont chuté de 87 pour cent alors que les investisseurs ont sauté sur l’occasion d’abandonner les actions toxiques.

Les espoirs de restructuration du promoteur immobilier étant désormais compromis, une liquidation semble plus probable.

En réaction à l’éclatement de la bulle immobilière – et pour freiner la spéculation et le surendettement – ​​le gouvernement chinois a introduit fin 2020 les « trois lignes rouges », ou lignes directrices destinées à freiner la spéculation et les prêts risqués. Cependant, le résultat a été des défauts de paiement généralisés et une chute brutale des prix de l’immobilier.

En Chine, jusqu’à 70 % de la richesse des ménages est liée à l’immobilier, selon des estimations citées dans un rapport conjoint d’août de l’Asia Society Policy Institute et du Stanford Center on China’s Economy and Institutions. Pendant ce temps, l’immobilier représente environ 30 pour cent du PIB chinois.

Alors qu’Evergrande était surendetté et que les trois lignes rouges ont aggravé les malheurs du marché, « le moteur le plus important derrière l’expansion-récession de la Chine a été un affaiblissement des fondamentaux de la demande de logements à long terme, au moment même où la bulle immobilière se réchauffait ». Guonan Ma, chercheur principal à l’Asia Society Policy Institute, a déclaré Semaine d’actualités.

Ces fondamentaux érodés comprennent un ralentissement de la productivité, des rendements décroissants sur des investissements trop ambitieux, une population post-pic, une main-d’œuvre vieillissante, un ralentissement de l’urbanisation et une hausse du ratio dette/revenu moyen des ménages, a déclaré Ma.