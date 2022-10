La Chine reste la principale menace pour les États-Unis – Pentagone

Malgré la montée des tensions avec la Russie à propos de la crise ukrainienne, les généraux américains ont de nouveau considéré Pékin comme leur principale préoccupation.

La Chine reste la principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis, alors même que le conflit ukrainien exacerbe les tensions entre Washington et Moscou, a rapporté le Pentagone dans sa dernière évaluation annuelle de la défense.

“Le défi le plus complet et le plus sérieux pour la sécurité nationale des États-Unis est l’effort coercitif et de plus en plus agressif de la RPC (République populaire de Chine) pour remodeler la région indo-pacifique et le système international en fonction de ses intérêts et de ses préférences autoritaires”, a déclaré jeudi le Pentagone dans son rapport sur la stratégie de défense nationale (NDS) de 2022.

Le Pentagone a affirmé que Pékin avait cherché à saper les alliances américaines en Asie et à tirer parti de son influence économique et militaire croissante pour « contraindre ses voisins et menacer leurs intérêts ». En particulier, la Chine aurait utilisé une rhétorique et une coercition de plus en plus provocatrices contre Taiwan, menaçant la paix et la stabilité dans la région.

“Cela fait partie d’un schéma plus large de comportement déstabilisant et coercitif de la RPC qui s’étend à travers la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale et le long de la ligne de contrôle effectif” à la frontière sino-indienne, selon le rapport. Entre-temps, la Chine a élargi et modernisé presque tous les aspects de son Armée populaire de libération, “En mettant l’accent sur la compensation des avantages militaires américains.”

Alors même qu’ils dirigent les efforts occidentaux pour sanctionner la Russie et fournir à l’Ukraine des milliards de dollars d’aide militaire, les États-Unis ont intensifié les tensions à propos de Taïwan, que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire souverain. La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue sur l’île autonome en août, après avoir défié les avertissements de Pékin selon lesquels le voyage enhardirait les séparatistes à Taipei et saperait les relations américano-chinoises. Après que Pelosi se soit quand même rendu à Taïwan, la Chine a réagi en rompant les liens militaires et climatiques avec Washington.

En raison des investissements de Pékin dans la modernisation de son armement nucléaire, les États-Unis sont confrontés au défi de dissuader deux grandes puissances qui possèdent des capacités nucléaires avancées et diverses – la Chine et la Russie – « créer de nouvelles contraintes sur la stabilité stratégique », dit le Pentagone.

Le rapport a qualifié la Russie d’un “menace aiguë” un pas en dessous de la “défi de rythme” présentée par la Chine. “L’invasion non provoquée, injuste et imprudente de l’Ukraine par la Russie souligne son comportement irresponsable”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans une note accompagnant la NDS. “Les efforts pour répondre à l’assaut de la Russie contre l’Ukraine soulignent également de manière spectaculaire l’importance d’une stratégie qui tire parti de la puissance de nos valeurs et de notre puissance militaire avec celle de nos alliés et partenaires.”

Austin a dit que contrairement à la Chine, la Russie ne peut pas « contester systématiquement » les États-Unis sur le long terme. Pékin est “le seul concurrent qui ait à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, le pouvoir de le faire”, il ajouta.

Le Pentagone a également identifié l’Iran et la Corée du Nord comme des menaces importantes.

La Chine s’est déjà hérissée d’avoir été qualifiée de menace pour la sécurité américaine. “Nous nous opposons à la mentalité dépassée de la guerre froide et à l’état d’esprit à somme nulle”, La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré plus tôt ce mois-ci.

